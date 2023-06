Teuerung: Harte Zeiten für Single-Mütter

Alleinerzieherinnen gehören zu den am stärksten armutsgefährdeten Bevölkerungsgruppen. Der Unterhalt beträgt laut Statistik Austria durchschnittlich nur 300 Euro. Die Kinderkosten liegen mittlerweile aber bei 1000 Euro. Zu uns kommen Frauen, die am Monatsende nicht mehr wissen, wie sie Essen einkaufen und die Miete bezahlen sollen", schildert Czak.

Unterhaltsgarantie für Kinder statt Almosenpolitik der Regierung

Die Maßnahmen der Regierung - 60 Euro Extrabonus für finanziell Schwache oder der Wohnschirm (134 Millionen Euro bis 2026) - seien begrüßenswert. "Natürlich ist man dankbar. Aber 60 Euro sind zu wenig, es müssten 180 Euro sein." Außerdem müsse statt einer Almosenpolitik endlich die seit 2017 versprochene (staatliche) Unterhaltsgarantie für Kinder umgesetzt werden, fordert Czak. "Die ÖVP sträubt sich. In der konservativen Denkweise hält man am Modell Vater-Mutter-Kind fest. Frauen, die gehen oder ohne Partner leben, werden insgeheim immer noch scheel angesehen, auch wenn man das nicht mehr so offen sagt wie früher." Frauen hätten einen finanziellen Zwang, in Beziehungen auszuharren, egal ob dies den Beteiligten guttue. Oder man zwinge sie in den zermürbenden Hürdenlauf vor Unterhaltsgerichte und Behörden.

Die Kinderkostenstudie des Sozialministeriums aus 2021 bestätigt, wie hart es ist, Kinder allein großzuziehen. So müssen Haushalte mit zwei Elternteilen und einem Kind elf Prozent mehr verdienen als ein Vergleichspaar ohne Kind, um das gleiche Wohlstandsniveau zu erreichen. Eine Single-Mutter mit Kind müsste indes um 43 Prozent mehr Einkommen haben, was in Geld umgerechnet monatlich 900 Euro pro Kind wären.

Negativer Spitzenplatz: Österreichs Frauen verdienen 19 Prozent weniger als Männer

Es gibt in Österreich im Wesentlichen nur eine Berufsgruppe, wo Frauen im Einkommen den Männern nicht nachstehen: den öffentlichen Dienst. Beamtinnen haben ein mittleres Bruttoeinkommen von monatlich 4562 Euro, Angestellte eines von 3855 Euro, während Arbeiterinnen nur noch auf 2608 Euro kommen (Einkommensbericht Finanzministerium). Im Gastgewerbe oder Handel gehen Tausende Frauen gar mit Nettolöhnen von 1400 bis 1600 Euro nach Hause. Generell erhalten Frauen in Österreich um 19 Prozent weniger Gehalt als Männer, ein negativer Spitzenplatz in Europa.

Ausgaben für ein Kind gehen in Richtung 1000 Euro pro Monat

Der Dachverband der Schuldnerberatungen in Linz errechnet jährlich sogenannte Referenzbudgets für unterschiedliche Haushaltstypen. Dabei gehe es um einen angemessenen, wenn auch bescheidenen Lebensstil, erklärt die stellvertretende Geschäftsführerin Maria Kemmetmüller. "Da ist kein Luxus drinnen, aber es ist auch nicht das blanke Überleben. Es sind Ausgaben, damit Menschen sich noch an der Gesellschaft beteiligen können." 2021 waren dies für ein Kind im Alter von sieben Jahren 814 Euro beziehungsweise 872 Euro für einen Teenager mit 14 Jahren. Knapp drei Viertel der Ausgaben entfallen auf Essen, Wohnen und Schule. Man erstellt gerade die neuesten Zahlen für 2022, es fehlten noch die Miet- und Energiekosten. Schon jetzt sei klar: "Wir liegen bei über 900 Euro, es geht in Richtung 1000 Euro", so Kemmetmüller.

Arm durch Rekordinflation: Alleinerziehende sparen, wo es geht

Die Verarmung durch die Rekordinflation zeigt sich (noch) nicht offen in der Gesellschaft. Betroffene holten sich Hilfe, wo sie können, schildert Doris Pettighofer, Geschäftsführerin der Österreichischen Plattform für Alleinerziehende (ÖPA). "

Es gibt diverse Lösungsstrategien, wie die Frauen überleben. Man schaut, wo kann man am schnellsten einsparen? Die Wohnungssicherung steht ganz oben, das versucht man zu zahlen. Man spart bei der Nachhilfe für die Kinder." Weiter: "Zum Schluss kommt das Essen. Man kauft Lebensmittel im Sozialmarkt oder geht zur Gratis-Essensausgabe der Caritas. Manche Frauen mit Kindern ziehen zu den Eltern nach Hause zurück, wenn es gar nicht mehr geht. Wir hören auch, dass Ehepaare, die sich trennen, aus Kostengründen zusammen wohnen bleiben. Da werden manchmal zwei Wohngemeinschaften gegründet. Und es gibt Alleinerzieherinnen, die sich verschulden und Geldbeträge bei Freunden ausborgen."

Neue, innovative Modelle für die Kinderbetreuung sind notwendig

Ein existenzielles Kriterium sei die Betreuungsfrage für die Kinder. "Einen Platz kriegt man. Aber oft reicht er nicht, dass man einer Vollerwerbstätigkeit nachgehen kann." Mit mehreren Kindern werde es immer schwieriger. "Eines geht noch. Mit drei Kindern wird es superkritisch mit einem Vollzeitjob. Das packt man nicht mehr, die Termine, die Vorsorgeuntersuchungen, die Erkrankungen, die Schuldinge. Wir haben einige Fälle, wo Mütter aus dem Erwerbsleben herausgefallen sind, weil die Arbeitgeber kein Verständnis für die speziellen flexiblen Erfordernisse von alleinerziehenden Müttern haben."