Wirtschaftliche Bildung in Schulen: Weg vom Abstrakten

Pilotprojekt Wirtschaftsbildung geht in die nächste Runde. An dem vierjährigen Begleitprogramm beteiligen sich nun zwei weitere Salzburger Schulen.

"Mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler in Österreich fühlt sich nicht ausreichend auf das Leben nach der Schule vorbereitet", sagt Nikolaus Griller, Vorstandsmitglied der Stiftung für Wirtschaftsbildung. Er hat eine Vision vor Augen: "Gemeinsam mit 60 Schulen aus ganz Österreich werden wir diesem Umstand Rechnung tragen und den Wirtschaftsunterricht revolutionieren."

Revolution im Wirtschaftsunterricht

Wie diese Revolution konkret ausschauen soll, ist einfach erklärt: Im vergangenen September hat die Stiftung für Wirtschaftsbildung österreichweit ein Pilotprojekt an 28 österreichischen Schulen gestartet, um die wirtschaftliche Kompetenz der Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I (fünfte bis achte Klasse) zu stärken. Insgesamt haben sich 93 Schulen beworben, 60 davon wurden für das Programm ausgewählt - sie werden vier Jahre lang von der Stiftung begleitet. Neben einer Schwerpunktsetzung im Fach Geografie und wirtschaftliche Bildung können die teilnehmenden Schulen wählen, ob sie ab der sechsten Schulstufe eine zusätzliche Vertiefung in Form von fächervernetzenden Projektwochen einführen möchten oder ein eigenes Schulfach. Eine Projektwoche umfasst dabei eine gesamte Schulwoche, in der die Schülerinnen und Schüler sich einem zentralen Thema der Wirtschaftsbildung widmen.

Die Bildungseinrichtungen erhalten für die Dauer des Projekts Unterstützung in Form von Unterrichtsmaterialien, Fortbildungen für Lehrkräfte, Schulcoachings sowie eine finanzielle Förderung. Über die Dauer der vier Jahre hinweg wird das Pilotprojekt mit einer Wirkungsmessung begleitet. Die ersten Erfahrungswerte sollen mit Start des kommenden Schuljahres geliefert werden können. Vorerst gilt: "Aus allen teilnehmenden Schulen bekommen wir durchwegs positives Feedback", wie Griller anmerkt.

Vier Schulen aus Salzburg sind beim Pilotprojekt für Wirtschaftsbildung mit dabei

Die ersten 28 Pilotschulen sind, wie erwähnt, bereits mit dem Schuljahr 2022/2023 in der fünften Schulstufe gestartet. "In der ersten Runde des Projekts wurden bereits wichtige Grundlagen gelegt und wertvolle Erfahrungen gesammelt. Nun geht es darum, das Programm auf weitere Schulen in Österreich auszuweiten und so die Basis für eine lebensnahe Wirtschaftsbildung zu schaffen", erklärt das Vorstandsmitglied. Die nächsten 32 teilnehmenden Bildungseinrichtungen werden mit dem Wintersemester 2023/2024 "Part of the Game". Aus dem Salzburger Land sind die Mittelschule Bürmoos und das BG/BRG/BORG St. Johann im Pongau bereits seit Beginn mit von der Partie.

Für wie wichtig erachten die Schulen und das Lehrpersonal selbst Wirtschaftsbildung?

Warum beteiligt man sich als Bildungseinrichtung an einem solchen Pilotprojekt? "Eine mündige Teilhabe an der Gesellschaft erfordert Kompetenzen und Mut. Wir möchten, dass Schülerinnen und Schüler Wirtschaft als gestaltbar begreifen und sich als Teil der Wirtschaft erleben können und wollen", sagt Kirstin Stuppacher, Lehrerin an der MS Bürmoos.