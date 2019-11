Die Burgunder-Rebsorten sind äußerst anspruchsvoll - sowohl im Weingarten als auch im Keller. Als Wein spielen Pinot Noir, Sankt Laurent, Chardonnay und Co. aber in einer ganz eigenen Liga.

Über die Herkunft der Burgunderfamilie gibt es viele Hypothesen. Als ihre Urheimat gilt das Gebiet zwischen dem Genfer See und dem Rhônetal in Frankreich. Die Weine des Burgunds - daher auch ihr Name - erreichten als Erste Kultstatus. Als unangefochten ...