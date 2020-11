Wintertipps für den Alltag

Wohlfühlen im Winter: 15 Ideen für Ihre Gesundheit während der kalten Jahreszeit.

Haut und Haare

Maske gegen stumpfes, sprödes Haar

Mandelöl gilt als intensiv feuchtigkeitsspendend und pflegend. Besonders in den kalten Wintertagen, wenn die Heizungsluft unseren Haaren Feuchtigkeit entzieht, sie stärker beansprucht und spröde werden lässt, verträgt unsere Pracht am Kopf eine pflegende Maske.

Zutaten: eine Banane und ein Teelöffel Mandelöl.

Anwendung: Zwar muss man sich hier ein wenig die Finger schmutzig machen, aber schließlich geht es ja um die Wirkung: Die geschälte Banane mit einer Gabel zerdrücken und dann das Mandelöl ordentlich einarbeiten. Die Mischung auf dem Kopf verteilen und eventuell ein Handtuch darüber wickeln. Nun sollte die Kur für etwa eine halbe Stunde einwirken. Danach waschen Sie die Haare mit einem milden Shampoo und spülen alles gründlich aus.

Gegen kalte Füße



SN/maho - stock.adobe.com Socken aus Wolle halten wohlig warm.

Warme Socken: Am besten sind im Winter Socken aus Wolle. Baumwollsocken sind nicht optimal, weil sie Wasser aufsaugen und speichern, und das lässt die Füße schneller auskühlen. Besser sind atmungsaktive Socken, die die Feuchtigkeit ableiten, wie beispielsweise Funktionssocken. Oder eben ganz einfach gestrickte Socken aus Wolle, die locker sitzen. Sitzt der Bund zu eng, kann das Blut nicht mehr ungehindert zirkulieren und in die Füße fließen. Achten Sie aber auch darauf, dass Ihre Füße nicht schwitzen - ziehen Sie die Schuhe aus, wenn Sie ins Warme treten. Denn Schweiß lässt die Füße ebenfalls auskühlen.

Fußmassagen: Eine ordentliche Massage regt die Durchblutung an. Sind Ihre Füße besonders kalt, wenn Sie nach Hause kommen, ziehen Sie Schuhe und Socken aus und kneten Sie Ihre Füße und Zehen kräftig durch.

Warme Einlegesohlen: Im Handel gibt es etliche wärmende Einlegesohlen für jeden Geldbeutel. Manche sind zur einmaligen Benutzung gedacht, andere sind elektrisch beheizbar und können immer wieder verwendet werden. Das sollte dann wirklich keinen Fuß mehr kalt lassen. Die Einlegesohlen gibt es in vielen Geschäften, vom Sportartikelhändler bis zum Drogeriemarkt.

Gegen trockene Hände



SN/Robert Przybysz - stock.adobe.co Ein Ölbad für die Hände pflegt die Haut.

Permanentes Desinfizieren und Waschen, trockene Heizungsluft, winterliche Kälte - momentan werden unsere Hände ordentlich belastet. Die Folge ist rissige und trockene Haut. Diese Hausmittel sollten helfen:

Pflegendes Ölbad

Öle wirken stark rückfettend und pflegen die Haut. Nehmen Sie einfach eine Schüssel mit lauwarmem Wasser und fügen Sie einige Spritzer Öl hinzu, je nach Belieben Oliven-, Mandel- oder auch Babyöl. Baden Sie Ihre Hände etwa eine Viertelstunde darin und tupfen Sie danach die restliche Feuchtigkeit sanft ab.

Packung mit Kokosöl

Für diese Handmaske benötigen Sie ein Eigelb, drei Esslöffel Kokosöl und fünf Esslöffel Speisetopfen. Vermischen Sie die Zutaten gut und verteilen Sie die Mixtur gleichmäßig auf beiden Händen. Für eine intensivere Wirkung ziehen Sie Baumwollhandschuhe darüber. Nach einer Viertelstunde Einwirkzeit waschen Sie die Hände mit lauwarmem Wasser ab.

Küche

Kuchen länger haltbar machen

Kuchen bleibt bedeutend länger haltbar, wenn er mit zwei Scheiben Weißbrot gelagert wird. Diese können Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft ziehen und verhindern das Austrocknen der Schnittstelle.

Keksreste einfrieren

Manchmal haben die lieben Verwandten und man selbst es einfach zu gut gemeint und irgendwann hat man genug von den Adventbäckereien. Aber wohin mit den übrig gebliebenen Kekserln? Die meisten Sorten lassen sich problemlos in kleinen Portionen einfrieren. Bekommt man zu einem späteren Zeitpunkt wieder Lust auf Süßes, taut man die Naschereien bei Zimmertemperatur auf. Entfernen Sie vorher die Verpackung, denn das Kondenswasser könnte die Kekse matschig werden lassen.

Haushalt

Es werde Licht

Lampenschirme werden oft stiefmütterlich behandelt und nur alle heiligen Zeiten gereinigt. Obwohl es so leicht ginge: einfach mit einem Fusselroller die Schirme vom Staub befreien.

Wachsreste aus den Kerzenständern



SN/Kinrobo - stock.adobe.com Wachsreste lassen sich eingefroren leichter lösen.

… lassen sich ganz einfach herauslösen, wenn man den Kerzenständer über Nacht ins Gefrierfach legt. Am besten steckt man ihn dafür in einen Plastiksack, damit sich die Reste nicht im Tiefkühler verteilen. Durch die Kälte zieht sich das Wachs zusammen und ist problemlos zu entfernen.

Backen

Kekse verzieren

In den Küchenschränken finden sich etliche Utensilien, die wunderbar zum Kekseverzieren geeignet sind. Beispielsweise kann man mit einer Gabel, einem Löffel oder der Schraube des Korkenziehers einfach dekorative Muster in den Teig drücken.

Gleich große Kekse

Mit einem Maßlöffel für Kaffee kann man den Teig optimal portionieren.

Weiche Butter im Handumdrehen

Viele Keksrezepte erfordern weiche Butter. Wer nicht so lang warten will, bis sie auf Zimmertemperatur erwärmt ist, hat folgende Möglichkeit: Geben Sie die kalte Butter auf einen Teller. Nehmen Sie eine Glasschüssel und füllen Sie diese mit heißem Wasser. Wenn die Schüssel richtig heiß ist, schütten Sie das Wasser aus und stülpen das Behältnis für einige Minuten über die Butter.

Spritzbeutel für Windgebäck

… kann man ganz einfach selbst herstellen: Einfach einen Gefrierbeutel mit der Masse füllen, ein Eck abschneiden und los geht es.

Natürlicher Immunstärker

SN/anaumenko - stock.adobe.com Ingwertee

Die kleine Wurzel hat es in sich: Frischer Ingwer gilt als natürlicher Erkältungsbekämpfer und Stimulator für unser Immunsystem. Ein Tee daraus lässt sich einfach und schnell zubereiten, wärmt und tut gut.

Für eine große Tasse benötigen Sie 300 Milliliter Wasser, 20 Gramm frischen Ingwer, Saft einer Viertelzitrone, einen Esslöffel Honig, ein paar Minzeblätter.

Zubereitung: Schälen Sie den Ingwer und schneiden Sie die Wurzel in dünne Scheiben. Bringen Sie das Wasser mit den Ingwerscheiben in einem kleinen Topf zum Kochen und lassen Sie das Ganze etwa fünf Minuten köcheln. Danach nehmen Sie den Topf vom Herd und gießen den Zitronensaft dazu. Rühren Sie nun den Honig ein, bis er sich gut aufgelöst hat. Mit den Minzeblättern garniert, können Sie Ihren Tee nun heiß genießen.