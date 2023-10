Der elektrische Hyundai Kona wird ein Europäer

Die zweite Generation kommt aus dem Hyundai-Werk in Mähren - mit zahlreichen Aufwertungen.

Vom Verlassen des Fließbandes bis zum österreichischen Importeur würde es der elektrische Kona der zweiten Generation mit einer Ladung schaffen. Denn vom mährischen Nošovice, dem altösterreichischen Noschowitz, bis zu Denzel nach Wien sind es nur 310 Kilometer. Die WLTP-Reichweite des Kona mit der kleineren Batterie (48,4 kWh) wird mit 377 Kilometern angegeben, mit der größeren (65,4) mit 514. Mit ein Mal Laden bei Linz (bei 400 V Schnellladung in 41 Minuten auf 80 Prozent) bis Salzburg.

Mit der neuen Generation des Kona wurde die Prioriät umgedreht

Der neue elektrische Kona ist neben der i30- und der Tucson-Reihe das dritte Modell, das im 2009 eröffneten Werk (Hyundai Motor Manufacturing Czech/ HMMC) gebaut wird. 21.000 sollen es von 11. August bis Jahresende, 50.000 im Jahr 2024 sein. Mit der neuen Generation wurde die Priorität umgedreht: Jetzt ist die elektrische Variante der Ausgang (die sich die Basis mit dem Kia Niro teilt) und danach folgen die Verbrenner und Hybride.

Hyundai Kona: extravagantes Außendesign, gefälliges Innenambiente und ausreichend Platz

Apropos Reichweite: Im ersten Versuch rund um Ostrau gingen bei 120 Kilometern (sehr gemächlicher) Landstraßenfahrt nur 130 Kilometer Reichweite "verloren". Der Kona tritt mit durchaus extravagantem, robust wirkendem Design auf, kann mit einem gefälligen Ambiente innen (u. a. 12,3-Zoll-Panoramadisplay) und ausreichend Platz aufwarten und ist für OTA(Over the Air)-Updates empfänglich. Einige Designelemente, wie das durchgehende Lichtband mit integriertem Tagfahrlicht, gibt es nur in der Elektroversion. Dank sechs Zentimeter längeren Radstands konnte mehr Platz für die Passagiere geschaffen werden. In der neuesten Stufe des Smart-Sense-Systems gibt es eine kamerabasierte Müdigkeitserkennung, einen Totwinkelassistenten mit Monitor, einen intelligenten Einparkassistenten usw. - serienmäßig sind es zehn Hilfssysteme. Bei 11 kW Wechselstromladung ist die 48,4-kWh-Batterie in knapp fünf Stunden geladen, die größere (65,4) in sieben.

Der elektrische Kona in 3 Ausstattungen ist in Kürze in Österreich lieferbar

Der elektrisch angetriebene Kona kann in Österreich ab sofort ab 44.990 bis 54.990 Euro (Einführungsaktion ab 38.490) bestellt werden und ist in Kürze lieferbar. Es gibt drei Ausstattungen (Smart, Trend, Prestige) jeweils mit 48,4- oder 65,4-kWh-Batterie (156 bzw. 217 PS). Zum Vergleich: Der neue Kona als Verbrenner startet bei 26.790, die Hybridversion bei 30.790.