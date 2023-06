Erster Audi Charging Hub in Salzburg

Schnelles, nachhaltiges Laden ohne Langeweile bei der Mooncity in Schallmoos.

Selbst für überzeugte E-Auto-Fans ist das Warten an öffentlichen Ladesäulen oft ein notwendiges Übel.

Premium-Ladestellen mit vier überdachten Schnellladepunkten in der Sterneckstraße

Gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen möchte man bei Audi mit dem Konzept der sogenannten Charging Hubs: Als vierte Stadt weltweit nach Zürich, Berlin und Nürnberg erhält Salzburg als erster Standort in Österreich eine der Premium-Ladestellen mit vier überdachten Schnellladepunkten.

Der Clou daran: Im Gegensatz zu üblichen Ladepunkten, die das örtliche Stromnetz belasten und deren Ladeleistung abnimmt, je mehr Fahrzeuge zeitgleich laden, funktioniert der modular aufgebaute Charging Hub am Standort in der Sterneckstraße weitestgehend autark.

Maximale Ladeleistung von 640 kW durch Lade-Cubes

Obwohl der Netzanschluss auf "nur" 176 kW begrenzt ist, liegt die maximale Ladeleistung bei 640 kW. Möglich machen das zwei große Akkuspeicher mit einer Gesamtleistung von 1,05 MWh - sogenannte Lade-Cubes -, die bei voller Belegung die notwendige Energie liefern. Ihr Innenleben besteht aus aufbereiteten Lithium-Ionen-Akkus, sogenannten Second-Life-Batterien. Zudem liefert eine PV-Anlage am Dach der Ladestation zusätzlichen Strom.

Die barrierefreien Ladepunkte sind offen für Autos aller Marken, Audi-Fahrer können jedoch per App gewünschte Ladeslots vorab reservieren. Gezahlt werden kann per Kreditkarte oder Apple Pay. Bis im Herbst die neue Audi-Lounge in der Mooncity öffnet, kann man sich vor Ort u. a. E-Scooter ausleihen oder Essen kommen lassen. Ein Infoscreen informiert über Points of Interest in der Umgebung.