Erstes türkisches E-Auto gibt Vollgas

Über 177.000 Vorbestellungen für Togg T10X in nur neun Tagen. Geplante Jahresproduktion angehoben - Europa-Start ab Ende 2024.

Im Jahr 2018 wurde unter der Bezeichnung Togg eine "globale Marke für Mobilitätstechnologien" gegründet. Dazu hatten sich fünf Unternehmen (Anadolu Group, BMC, Kıraça Holding, Turkcell und Zorlu Holding) zu einem Joint Venture namens Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, kurz Togg, zusammengeschlossen. Dieses privatwirtschaftliche Projekt, das aber auch von der Union der Kammern und Warenbörsen der Türkei unterstützt wird, hat nun sein erstes Fahrzeug vorgestellt: den Togg T10X.

Riesiges Interesse am Togg T 10X

Das im "IT-Valley" der Türkei, der südöstlich von Istanbul gelegenen Stadt Gebze, entwickelte Modell wird vom Hersteller als das "erste Smart-Device aus der Türkei" bezeichnet. Demzufolge wurde auch die Markteinführung in Form eines digitalen Gewinnspiels durchgeführt. Während des Aktionszeitraums von 16. bis 27. März gingen so insgesamt 177.467 Vorbestellungen für das SUV ein. Allein in den ersten vier Stunden waren es mehr Anfragen, als Elektrofahrzeuge im gesamten Jahr 2022 in der Türkei verkauft wurden. Jede Vorbestellung nahm automatisch an einer digitalen Lotterie teil, deren Auslosung am 29. März live im türkischen Fernsehen übertragen und auf dem YouTube-Kanal von Togg gestreamt wurde.

Ursprünglich plante das Unternehmen 12.000 Personen auszuwählen, die das Fahrzeug als Erstes bekommen. Aufgrund des großen Interesses wurde die Zahl der Gewinner auf 20.000 erhöht. Weitere 20.000 Gewinner erhielten einen Platz auf der Warteliste und rücken nach, falls ein Erstbesteller seine Order zurückziehen möchte.

Zwei Versionen des vollelektrischen SUV

Das vollelektrische SUV wird vorerst in zwei verschiedenen Versionen angeboten: Die Basisvariante kommt mit einem Akku mit 52,4 kWh und bietet laut Hersteller eine Reichweite von bis zu 314 Kilometern gemäß WLTP-Norm. Die stärkere Version hat einen 88,5-kWh-Akku verbaut und kommt auf eine Reichweite von bis zu 523 Kilometern. Die Ladeleistung beträgt bis zu 150 kW, sodass die 52,4-kWh-Batterie in unter 30 Minuten von 20 Prozent auf 80 Prozent Akkuladung aufgeladen werden kann.

Das Fahrwerk arbeitet rundum mit Einzelradaufhängung sowie an der Vorderachse mit MacPherson-Federbeinen und Multilink-Achse hinten. Mit innenbelüfteten Scheibenbremsen, sieben Airbags sowie einem steifen und crashsicheren Chassis erreicht Togg beim Euro-NCAP-Crashtest eine Fünf-Sterne-Wertung. Der T10X bietet autonomes Fahren der Stufe zwei mit intelligentem adaptiven Tempomaten mit Stop-and-go-Funktion, der mit dem Verkehrszeichenerkennungssystem, dem intelligenten Spurhaltesystem und dem Spurhalteassistenten zusammenarbeitet.

Nach dem Start in der Türkei sollen Ende 2024 weitere Märkte in Westeuropa bedient werden. Als Marke wurde Togg bereits in der Europäischen Union, den USA, China, Russland, Kanada, Südkorea, Japan und Aserbaidschan registriert.

Der Preis für das Einstiegsmodell des T10X mit Heckantrieb beginnt bei umgerechnet rund 47.500 Euro.