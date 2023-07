Ford elektrifiziert den Tourneo Courier

Das fünfsitziges Multifunktionsfahrzeug kommt ab Ende 2024 zum Anstecken.

Eines gleich vorweg: Wer einen 4,40 Meter langen, fünfsitzigen Alleskönner für Familie, Freizeit oder das eigene Unternehmen sucht, der könnte beim Ford Tourneo Courier noch in diesem Sommer fündig werden. Denn im Gegensatz zur eben vorgestellten vollelektrischen Version ist die Diesel-Variante des Tourneo Courier bereits Ende des Sommers bestellbar.

Wer hingegen längerfristig planen kann, sollte womöglich auf das strombetriebene Fahrzeug warten. Denn dieses bietet im direkten Vergleich zur aktuellen Tourneo-Generation einige Vorteile. Und damit ist nicht nur der effiziente, 100 kW/136 PS starke Elektromotor gemeint.

Mehr Platz im elektrischen Toruneo Courier

Durch die platzsparende Anordnung des Antriebs inklusive Akku-Pack bietet der elektrische Tourneo Courier fünf Erwachsenen und deren Gepäck bequem Platz. Klappt man die Rücksitzbank um, so bietet der dadurch entstehende Stauraum um beeindruckende 44 Prozent mehr Platz als die aktuelle Generation.

Als Bonus obendrauf gibt es neben einem Extrafach unter dem Kofferraumboden auch noch einen 44 Liter fassenden Front-Kofferraum - exakt dort, wo beim Verbrenner-Tourneo der Dieselmotor seinen Dienst verrichtet.

Für maximale Flexibilität im Berufseinsatz kann die Antriebsbatterie des E-Tourneo Courier mit bis zu 11 kW per Wechselstrom oder maximal 100 kW per Gleichstrom geladen werden. Binnen zehn Minuten werden so bis zu 87 Kilometer zusätzliche Reichweite geladen.