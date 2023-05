Jeep bleib sich mit dem Avenger selbst treu in neuer Welt

Die Marke Jeep bleibt sich auch mit dem ersten Elektrischen treu.

Jetzt ist auch eine Offroad-Ikone in der tapferen, neuen Welt des elektrischen Fahrens angekommen: 82 Jahre nach der Geburt des Urahns Willys MB bringt Jeep mit dem Kompakt-SUV Avenger das erste batterieelektrische Modell auf den Markt - bei uns schon bestellbar, Auslieferungen ab Juni.

Der Unterschied zu früher: In Europa ist Jeep seit einiger Zeit italienisch, seit Chrysler mit Fiat fusioniert wurde, und nun auch ein wenig französisch, weil das alles im Stellantis-Konzern mündete. Was bei Plattformen etc. viele Synergien als Vorteile bringt.

Doch bei Jeep wird man nicht müde zu betonen, dass die DNA des Offroad-Spezialisten, mit dem man überall hinkommt und alles tun kann, selbstverständlich auch im Zeitalter des Stroms erhalten bleibt. Ergänzt wird die "neue Welle" bei Jeep von den vier Plug-in-Modellen des Renegade, Wrangler, Compass und (demnächst ganz neu) Grand Cherokee als 4xe (sprich four by e).

Jeep Avenger: robust, kompakt, bietet Platz und macht Spaß

Der Avenger zielt bewusst auf europäische Kundschaft, sei dafür auch hierzulande entwickelt worden, hieß es. Er wird auch in Afrika und Asien verkauft werden, nicht aber in der Markenheimat USA - zu klein und als E-Auto wohl außerhalb von Los Angeles und New York chancenlos.

Klein? 4,08 Meter sind vielleicht knapp, doch innen gelang es, ordentlich Platz vorn, hinten und im Laderaum (380 Liter) zu schaffen. Vorerst kommt der Avenger als Fronttriebler, der Allradler (vermutlich als Plug-in) folgt 2024. Mit 156 PS ist der erste Elektrojeep ausreichend motorisiert, die 54-kWh-Batterie ermöglicht 400 Kilometer Reichweite mit bis zu 150 Kilometern extra im Stadtzyklus (nach WLTP).

In Sachen Bodenfreiheit, Selec Terrain (Anpassung an Bodenverhältnisse mit sechs Wahlmöglichkeiten) und Bergabfahrhilfe hat er Merkmale eines Offroaders, ohne ein solcher explizit zu sein. Folgerichtig erklärte Europa-Markenchef Éric Laforge: "Der Avenger ist die richtige Wahl für alle, die ein robustes, kompaktes und cooles Auto suchen, das modernste Technologie, Platz und Komfort bietet und gleichzeitig Spaß macht." Denn auch bei einem E-Jeep gilt: (Fahr-)Spaß muss sein! Der Verbrauch wird mit unter 16 kWh/100 Kilometer angegeben.

Neben zahlreichen Fahrhilfen (autonom auf Stufe zwei) und voller Konnektivität (10,25-Zoll-Display, Uconnect-Infotainment, volldigitales Kombiinstrument hinter dem Lenkrad in zwei Größenvarianten) kommt der Avenger in vier Ausstattungen (Avenger, Longitude, Altitude, Summit) zu Preisen zwischen 37.500 und 43.500 Euro (noch ohne Förderungen).

NEUVORSTELLUNG

Jeep Avenger

Kompakt-SUV, Elektroantrieb, 115 kW/156 PS, 54-kWh-Batterie, Frontantrieb. Preis ab 37.500 Euro.

Was gefällt:

Schickes, unverwechselbares Design und attraktive Farben.

Was weniger gefällt:

Dass Allrad erst später kommt.

Was überrascht:

Der Fahrspaß gefällt auch Petrolheads.

Perfekt für:

Einsteiger in die Elektromobilität.