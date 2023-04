Kia zeigt neues Flaggschiff EV9

Das große SUV bietet bis zu 541 Kilometer Reichweite und autonomes Fahren auf Level drei.

Mit einem Onlinevideo hat der koreanische Hersteller Kia sein zukünftiges Topmodell präsentiert. Das über fünf Meter lange und fast zwei Meter breite SUV wird in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt kommen und auf der neuen Elektroplattform E-GMP der Marke basieren. In Sachen Antrieb wird der EV9 mit einem 99,8-kWh-Akku ausgeliefert, der wahlweise mit Heck- oder Allradantrieb verfügbar sein wird. In einzelnen Märkten wird zudem eine Version mit kleinerer 76,1-kWh-Batterie und Heckantrieb angeboten.

Der leistungsstärkste EV9 wird zwei Elektromotoren und eine Systemleistung von 283 kW bzw. 384 PS sowie ein Drehmoment von 600 Newtonmeter zur Verfügung stellen. Der Beschleunigungswert von 0 auf 100 km/h beträgt laut Herstellerinformationen nur sechs Sekunden. Dieser soll sich mittels optional im "Kia Connect Store" bestellbarer Boost-Funktion weiter steigern lassen. Mit dann 700 Newtonmeter Drehmoment ist der Sprint von 0 auf 100 km/h bereits nach 5,5 Sekunden erledigt. Ausgestattet mit dem großen Energiespeicher soll die Reichweite des EV9 laut Hersteller bis zu 541 Kilometer laut WLTP-Norm betragen.

Innen bietet der EV9 ein breites Spektrum an Konfigurationsmöglichkeiten

Zur Auswahl stehen sieben- und sechssitzige Layouts, wobei die zweite Sitzreihe in vier verschiedenen Varianten angeboten wird. Neben einer durchgehenden, dreisitzigen Bank gehören dazu zwei Einzelsitze in verschiedenen Ausführungen. Ist die zweite Reihe mit den sogenannten Entspannungssitzen ausgestattet, können bei einer Ladepause die Insassen in der ersten Reihe ihre Sitze in eine vollständige Liegeposition bringen.

Stichwort Ladestopp: in 15 Minuten lädt der EV6 Strom für 239 km

Dank der vom Schwestermodell EV6 bekannten 800-Volt-Technologie kann der EV9 in rund 15 Minuten Strom für zusätzliche 239 Kilometer geladen werden. Dank seiner integrierten Ladekontrolleinheit verfügt das Kia-Flaggschiff zudem über eine Vehicle-to-Load-Funktion (V2L). Sie ermöglicht es, Strom mit einer Leistung von bis zu 3,68 kW aus der Fahrzeugbatterie zu entnehmen, um damit Laptops, Haushaltsgeräte oder Camping-Equipment anzuschließen oder beispielsweise ein E-Bike zu laden. Mit dem Autobahn-Staupiloten bietet Kia für den EV9 autonomes Fahren auf Level drei an: 15 Sensoren, darunter zwei Lidar-Systeme, ermöglichen es, den Straßenverlauf und andere Verkehrsteilnehmer zu erkennen und potenzielle Kollisionen zu vermeiden.