Nachhaltiger Volvo EX30: Kleiner Schwede, große Wirkung

Der nur 4,23 Meter lange EX30 ist das bisher kleinste und nachhaltigste Modell von Volvo.

Weniger ist mehr. So lautet die - gerade in heutigen Zeiten mehr als ungewöhnliche - Devise des schwedischen Kompaktmodells. Vor einem halben Jahr feierte das kleine SUV aus Schweden seine Weltpremiere, bei der IMFS 2023 am 11. und 12. Oktober stand der vollelektrische EX30 bereits für erste Testrunden auf dem Salzburgring bereit.

Volvo EX30: Preis wie ein vergleichbarer Verbrenner

Mit einem Einstiegspreis von knapp 37.000 Euro startet der EX30 auf einem ähnlichen Preisniveau wie vergleichbare Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Für Anfang des Jahres 2024 ist die Markteinführung vorgesehen, bestellt werden kann der programmierte Nachfolger des XC40 bereits jetzt.

Während dessen Elektrovariante bis auf Weiteres dennoch angeboten wird, weist der EX30 im Vergleich zur Elektrovariante des XC40 einen um ein Viertel geringeren CO₂-Fußabdruck auf. Vor allem bei Aluminium (25 Prozent) sowie Stahl und Kunststoff (jeweils 27 Prozent) wirkt sich das Wiederverwerten besonders positiv aus. Über den gesamten Produkt- und Lebenszyklus (angenommen wird eine Laufleistung von 200.000 Kilometern) verursacht der EX30 damit weniger als 30 Tonnen an CO₂-Emissionen.

90 Prozent des EX30 können wiederverwertet werden

Ein bedeutender Hebel ist dabei auch die Materialauswahl für das Interieur: Anstelle von Leder und Alcantara bestehen Sitzbezüge, Armaturentafel und Türverkleidungen wahlweise aus Naturstoffen wie Flachs oder einer Wollmischung, die wiederum rund 70 Prozent recycelten Polyester enthält. Auch Denim wird angeboten, das beim Recyclingprozess getragener Jeanshosen gewonnen wird. Generell ist der EX30 so konzipiert, dass er am Ende seines Autolebens zu 90 Prozent wiederverwertet werden kann. Insgesamt drei Motor-Antriebs-Layouts werden angeboten, angefangen beim Single-Motor mit Heckantrieb, 272 PS und wahlweise 344 oder 480 Kilometern Reichweite bis zur Topversion mit zwei E-Motoren, Allradantrieb, 428 PS und einer Reichweite von maximal 480 Kilometern. Bei der Vorstellung des EX30 wurde auch eine zusätzliche Cross-Country-Variante mit Offroad-Attributen.angekündigt.