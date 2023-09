Polestar: Nordisches Elektro-Trio

Während seiner Keynote, die unmittelbar darauf in diversen sozialen Netzwerken viral ging, hielt der frühere Volvo-Chefdesigner und heutige Chef des an der US-Technologiebörse Nasdaq gelisteten Unternehmens Polestar ein flammendes Plädoyer für die Elektromobilität. Und bezeichnete dabei unter anderem den Vorwurf des deutschen Ökonomen Hans-Werner Sinn, Elektroautos würden den Klimawandel nur noch befeuern, wortwörtlich als "bullshit on many layers", sinngemäß also als "Unsinn auf mehreren Ebenen".

Polestar 2 mit deutlich verbesserter Technik und kontinuierlich reduzierten CO₂-Fußabdruck

Dass sich Polestar bestens darauf versteht, leistungsstarke und optisch ansprechende Elektroautos zu bauen, wurde bereits wenige Tage zuvor bei einem Medientermin in Zürich offensichtlich. Dort war die überarbeitete Version des Polestar 2 erstmals auf der Straße zu erleben - jenes Modells, von dem die Marke in den vergangenen zwei Jahren bereits über 1000 Exemplare in Österreich verkauft hat. Während sich die optischen Veränderungen auf Details wie den neu gestalteten Kühlergrill beschränken, wurde die Technik unter der Haube ordentlich verbessert. Die Version mit nur einem Elektromotor und der großen Batterie mit nun 82 kWh Kapazität bietet ab sofort eine Reichweite von bis zu 654 Kilometern laut WLTP-Standard. Gleichzeitig wurde die maximale Ladegeschwindigkeit an Gleichstrom-Schnellladestationen auf bis zu 205 kW gesteigert. Möglich wurden diese Weiterentwicklungen mittels neuer, effizienterer Elektromotoren.

Randnotiz: Durch den Wechsel von Front- auf Heckantrieb bei den Varianten ohne Allrad konnten auch die sportlichen Attribute spürbar verbessert werden. Ein echter Gamechanger ist aber vor allem die Tatsache, dass der CO₂-Fußabdruck des Modells von der Produktion bis zur Auslieferung kontinuierlich reduziert wurde. Seit dem Beginn der Auslieferung im Jahr 2020 bis heute konnten zwölf Prozent an Emissionen eingespart werden - das sind drei Tonnen Kohlendioxid pro Fahrzeug. Mit Maßnahmen wie diesen möchte das Unternehmen das ehrgeizige Ziel erreichen, bis 2030 ein wirklich klimaneutrales Serienfahrzeug zu bauen.

Polestar und Cake produzieren Elektromotorrad Makka