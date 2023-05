Škoda: Abenteuer Zukunft

Škoda bringt bis 2026 sechs neue Elektroautos auf den Markt. Auch fossil betriebene Bestseller werden neu aufgelegt.

Die Strategie des VW-Konzerns ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, denn in Wolfsburg ist das baldige Ende der Verbrenner unter Dach und Fach. Infolgedessen ziehen auch Tochtermarken wie Škoda mit in das Elektrozeitalter, doch trotz alledem vergessen die Tschechen dabei nicht ihre Kunden.

Neue Designsprache und Markenidentität bei Škoda

Unter dem Slogan "Let's explore" gibt Škoda Einblicke in das Modellportfolio bis 2026 und kündigt eine neue Designsprache an, die zugleich sportlich und robust erscheint. Chefdesigner Stefani legt dabei großen Wert auf sportliche Proportionen und will die Marke Škoda künftig noch performanter dastehen lassen. Zusätzlich lanciert die Volumenmarke eine neue Markenidentität, womit der Abenteuercharakter der Marke weiter hervorgehoben werden soll.

Neuauflage von Kodiaq und Superb

Den Anfang der Produktoffensive machen die Neuauflagen des großen SUV Kodiaq sowie des geräumigen Superb. Beide Modelle bleiben konventionell motorisiert und verfügen neben Diesel- und Benzinmotoren über Plug-in-Hybrid-Antriebe der neuesten Generation, die eine elektrische Reichweite von rund 100 Kilometern ermöglichen sollen.

Start in eine neue Ära: 2024 mit dem Škoda Elroq, 2025 folgt ein neuer E-Kleinwagen

Das Kompakt-SUV Elroq ist nicht nur namentlich eng mit dem Karoq verwandt, denn der 4,5 Meter lange Stromer spielt in derselben Klasse wie das beliebte Crossover in Škodas aktuellem Angebot. Ein Jahr später debütiert ein neuer elektrischer Kleinwagen, der in der Preisregion um 25.000 Euro angesiedelt ist und so die breite Masse ansprechen soll. Im Gegensatz zu den bereits angekündigten Geschwistermodellen von VW und Cupra wird der 4,2 Meter lange Kleinwagen SUV-Designelemente erhalten und eine höhere Sitzposition bieten.

2025 frischt Škoda zusätzlich den Verkaufsschlager Enyaq auf und überarbeitet Design und Batterietechnik. Das Elektro-SUV wurde im letzten Jahr über 53.000 Mal verkauft und wird auch in der Facelift-Version als SUV und SUV-Coupé zu den Händlern rollen.

E-Kombi und ein siebensitziger SUV von Škoda kommen 2026

Mit besonders viel Vorfreude wird der elektrische Kombi erwartet, der 2026 enthüllt wird und an altbekannte Tugenden anknüpfen soll. Wie die gesamte zukünftige Modellpalette wird auch Škodas Elektro-Kombi mit sportlichen Linien und hoher Alltagstauglichkeit punkten. Mit einem angestrebten Kofferraumvolumen von 600 Litern soll der elektrische Kombi den Ansprüchen von großen Familien gerecht werden.

Das Ende der Fahnenstange wird 2026 mit einem siebensitzigen SUV erreicht, das hohe Wertigkeit mit enormen Platzverhältnissen vereinen soll.

Trotz Herausforderungen wie neuer Abgasnormen, Lieferkettenengpässe und globaler Unstimmigkeiten gibt sich CEO Klaus Zellmer zuversichtlich. Man werde weiterhin "in engem Kontakt" mit den Kunden stehen und ist sich der Erwartungen bewusst. Deshalb will Škoda auch 2030 noch effiziente Verbrenner anbieten, wenn auch das Ende der fossilen Kraftstoffe mit großen Schritten naht.