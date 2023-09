Wiener Elektrotage: Gelebte E-Mobilität im Herzen Wiens

Die zweiten Wiener Elektrotage präsentierten sich als Mobilitäts-Hotspot mit hochkarätiger Eröffnung im Arkadenhof.

Mit einem Feuerwerk an Österreich-Premieren startete letzten Donnerstag am Rathausplatz in Wien die zweite Auflage der Wiener Elektrotage. Neben dem Hypercar Mission X Concept von Porsche, das erst vor wenigen Tagen im Rahmen der IAA in München seine Weltpremiere gefeiert hat, waren die vollelektrische Limousine VW ID.7 und der Audi RS e-tron GT Ice Race, aber auch das futuristische Elektro-SUV Kia EV9 und der Fiat 600e die Hingucker des Tages.

"Klimaschutz und Mobilitätswende gehen uns alle an."

Eröffnet wurde der Event, der auch einen Überblick zu Elektro-Zweirad-Neuheiten, innovativen Ladelösungen und nachhaltiger Mobilität bietet, von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. Dieser unterstrich dabei das Ziel der Bundeshauptstadt, bis 2040 klimaneutral zu werden.

Die Freude, auf einem der prominentesten Plätze des Landes gastieren zu dürfen, war auch dem Veranstalter Andreas Martin anzumerken: "Klimaschutz und die Mobilitätswende gehen uns alle an. Es bedarf einer gemeinsamen Anstrengung von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, um die CO₂-Emissionen auf null zu senken." Der Geschäftsführer der Porsche Media & Creative betonte aber auch die Bedeutung, die Menschen bei dieser Transformation mitzunehmen. "Wir wollen mit diesem Event informieren, aber auch gut unterhalten."

Keynotes von Matthias Horx und VW- und Porsche-CEO Oliver Blume

Unterhaltsam und vor allen Dingen hochkarätig besucht war dann auch der Eröffnungsabend im Arkadenhof des Wiener Rathauses. Vor hochrangigen Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaften skizzierte Matthias Horx im Rahmen seiner Keynote ein Bild einer CO₂-neutralen Zukunft mit der Elektromobilität als integralem Bestandteil. Vor allem aber appellierte der international renommierte Zukunftsforscher dafür, die Stromgewinnung aus nachhaltigen Energiequellen wie Wind und Sonne rasant zu steigern.

Bei seinem ersten Besuch in Wien in seiner Doppelrolle als Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG und der Porsche AG gab Oliver Blume einen ausführlichen Einblick in die Zukunftsstrategie von Europas größtem Automobilkonzern und kündigte Investitionen in Milliardenhöhe sowie 80 neue elektrifizierte Modelle bis Ende des Jahrzehnts in Aussicht.

Beim abschließenden Podiumsgespräch diskutierte Oliver Blume mit Silvia Kaupa-Götzl, Vorständin der Österreichischen Postbus AG, dem CEO der FACC AG Robert Machtlinger und dem Vorstandsvorsitzenden der Verbund AG, Michael Strugl, über die Herausforderungen der Transformation und den notwendigen Schulterschluss von Politik, Industrie und Gesellschaft.