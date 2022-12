Neue Düfte: Warm & cosy, strahlend & hell

Die Luft ist schon sehr kühl, die Tage sind schon sehr dunkel. Das weckt den Wunsch nach intensiven warmen und strahlend hellen Duftnoten.

Es wird kälter. Da und dort liegt Schnee in der Luft. Die Luft wird kälter und die Damendüfte werden wärmer und intensiver. In der kalten Luft entfalten sich Düfte generell schwer, denn je kälter es wird, umso weniger Duftmoleküle können sich entfalten und freigesetzt werden. Dazu kommt, dass bei Kälte der Wunsch nach Wärme und Geborgenheit steigt.

Die Luft wird kälter und die Tage werden dunkler, aber einige der neuen Düfte lässt das völlig kalt und sie zeigen sich strahlend, sonnig und hell. Der Winter ist ja nicht nur eine kalte, sondern auch eine dunkle Jahreszeit, die eine große Sehnsucht nach Licht weckt.



Die Neuen

Transparent und blumig präsentiert sich "Magnolia Infinita" von Acqua di Parma. Zitrusnoten (kalabrische Bergamotte, Orange, Zitrone) lassen die Magnolie strahlend leuchten. Eine Kombination aus Jasmin sambac, Magnolie, Rose und Ylang-Ylang bildet die üppige Herznote, Moschus und Patschuli die Basis.

"Prada Paradoxe", Pradas neuer Damenduft, spielt mit der Harmonie von Gegensätzen. Ein weißes Blütenbouquet (mit Neroli-Knospen und Jasmin) erhält durch Ambrofix, einen Duftstoff, der meist in Herrendüften verwendet wird, und Serenolide, ein neues Moschus-Molekül, eine avantgardistische, warme Signatur.

Auf einen unerwarteten Effekt zielt auch "Fame" von Paco Rabanne. Vier Parfümeure arbeiteten dafür mit Noten, die noch nie zuvor in einem Duft vereint waren: Mango, reiner Jasmin und cremiger Weihrauch. Sandelholz, Vanille und Dreamwood, ein neues, erneuerbares und biologisch abbaubares Molekül, das zu 100 Prozent natürlichen Ursprungs ist, runden den Duft ab.

Bei "D by Diesel" entfalten sich würziger Ingwer und aromatischer Lavendel in der Kopfnote. Dann folgt mit baumwollartiger Frische ein Denim-Akkord (D steht in diesen Duftnamen für Denim), den Vanille, Weihrauch und Amber abschließen.

An "Good Fortune", dem neuen Duft des niederländischen Luxuslabels Viktor&Rolf, haben die Parfümeure Anne Flipo und Nicolas Beaulieu zehn Jahre und 3500 Versuche lang gearbeitet, um ein wahres Viktor&Rolf-Destillat mit Fenchel und Enzianblüten in der Kopfnote zu kreieren. Samtiger indischer Jasmin wurde für die Herz- und cremige Vanille für die Basisnote gewählt.

Dior bietet mit "J'adore Parfum d'Eau" seinen ersten Damenduft ohne Alkohol an. Das Eau de Parfum ist ein Konzentrat aus Wasser und Blumen (Arabischer Jasmin, Neroli und Magnolie), das das berühmte florale Bouquet von "J'adore" präzise zum Ausdruck bringt und sich dabei von der traditionellen Dreiteilung in Kopf, Herz und Basis löst.



Linientreu

Wohin die Reise geht, nimmt der Name des neuen Dufts der "Collection Noire" von Serge Lutens vorweg. "Poivre Noir" setzt die kraftvollen Duftnuancen von schwarzem Madagaskar-Pfeffer, Zedernholz und Muskatnuss gekonnt in Szene.

Warm und sinnlich präsentiert sich "Violette Volynka", das neue Eau de Toilette aus der Kollektion Hermessence von Hermès, das eine elegante und überraschende Begegnung männlicher und weiblicher Essenzen, sprich: der Duftnoten Volynka-Leder und Veilchen, ist, die sich virtuos die Waage halten. "Violette Volynka" ist wie alle Hermessence-Kreationen ein Unisex-Duft.

Prada Beauty erweitert die Duftfamilie von "Les Infusions de Prada" gleich um zwei Neuheiten: "Infusion d'Ylang" und "Infusion de Vanille". Auch diese von Meisterparfümeurin Daniela Andrier in Zusammenarbeit mit Miuccia Prada entwickelten "Second Skin"-Düfte sind eine Klasse für sich: "Infusion d'Ylang Eau de Parfum" mit Ylang-Ylang, Bergamotte und Kardamom und einer Basis aus Sandelholz ist sonnig-üppig, "Infusion de Vanille Eau de Parfum" mit überraschend rau-rauchiger Vanille, Bergamotte und Neroli und einer Basis aus holziger Engelwurz geheimnisvoll leuchtend.

Ganz neu ist die "Collection Kenzo Memori", die als Hommage an die japanischen Wurzeln des Hauses und an die Kindheit des Modedesigners Kenzo Takada (1939-2020) verstanden werden will. Die Kollektion besteht aus sieben Unisex Eau de Parfums - Ciel Magnolia, Cèdre Secret, Rêve Lotus, Nuit Tatami, Poudre Matcha, Coeur Azuki und Soleil Thé -, die von sieben französischen Meisterparfümeuren entworfen wurden und emblematische japanische Ingredienzien verfeinern. Und mit "Flower by Kenzo L'Absolue" kommt eine weitere Variante des Bestsellers auf den Markt.

Mit "Aqua Allegoria Forte" stellt Guerlain eine Reihe von Eaux de Parfums vor, die symbolisch für das Naturschutz-Engagement der Marke stehen, sind ihre Inhaltsstoffe doch bis zu 90 Prozent natürlichen Ursprungs. Guerlains Parfumeurin Delphine Jelk hat zwei der ikonischsten Aqua Allegoria-Düfte als Eau de Parfum neu erfunden: "Mandarine Basilic" und "Rosa Rossa".

Inspiriert von der Mystik exotischer Hölzer hat Tom Ford die "Private Blend Enigmatic Woods Collection" kreiert. "Santal Blush" (Sandelholz, Ylang-Ylang, Zimt), "Bois Marocain" (Thujaholz, rosa Pfeffer, Zedernholz) und "Ébène Fumé" (Palo-Santo-Holz, Zistrosen-Absolues, Pfeffer, Ebenholz) zelebrieren den zeitlosen Zauber uralter, mythischer Hölzer.

Zuwachs gibt es in der "Omnia"-Familie von Bulgari. "Omnia Amethyste" (mit rosa Grapefruit und grünem Pflanzensaft in der Kopfnote, Irisblüten und Rosenknospen in der Herz- und Heliotrop und strahlende Hölzer in der Basisnote) wurde von Meisterparfümeur Alberto Morillas kreiert.

Gucci eröffnet mit "Gucci Flora Gorgeous Jasmine Eau de Parfum" (mit Jasmin, Sandelholz, Benzoin, Mandarine und Magnolie) ein weiteres Kapitel seiner "Flora"-Düfte.

Mit "White Moss & Snow Drop" (mit Schneeglöckchen, frischem Waldmoos, Amber und Kardamom) und "Midnight Musk & Amber" (mit Moschus, Amber und kristallklaren Wacholdernoten) setzt Jo Malone London die Tradition besonderer Weihnachtsdüfte fort.



Die Bekannten

Von den Bestsellern und Klassikern gibt es natürlich auch Neuheiten zu entdecken. Issey Miyakes jüngster Damenduft "A Drop d'Issey" ist nun auch als Eau de Parfum Fraîche (mit Flieder, Damaszenerrose, Zedern- und Sandelholz) erhältlich. Und der Klassiker "L'Eau d'Issey", der olfaktorische Ausdruck eines Wassertropfens auf der Haut einer Frau, feiert heuer seinen 30. Geburtstag.

Lancôme präsentiert "Idôle Eau de Parfum Nectar" (mit Birne, Apfel, Magnolie, einer Überdosis Rosen, Vanille und einem Popcorn-Akkord), Yves Saint Laurent "Libre Le Parfum" (mit Bergamotte, Lavendel, Lavandin und Vanille). "Alien Goddess" von Thierry Mugler kommt mit Amber, Kokosnuss, Bergamotte, Jasmin, Vanille und Benzoe- und Cashmeran-Noten zur kalten Jahreszeit als Eau de Parfum Intense. Das Duftsortiment von Chloé wurde vor Kurzem mit Chloé Rose Naturelle Intense (Rose mit Bergamotte, Neroli, Sandel- und Zedernholz) erweitert, "Scandal" von Jean Paul Gaultier verschönt den Winter nun auch als Parfum Intense (mit Mandarine, Jasmin und gesalzenem Karamell).