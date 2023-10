Betriebsübergabe: Frischer Wind tut gut

Österreichs Hotellerie hat einen exzellenten Ruf. Einen gut eingeführten Familienbetrieb zu übernehmen ist eine große Herausforderung. Für alle Generationen. Ursula Karner über ihren Vater Hans: "Er hat uns bei der Betriebsführung vertraut und viel Freiraum gelassen." Ihr zur Seite: ihr Ehemann Alfred, Psychologe. Ganz hilfreich, um in einem großen Betrieb auf Menschen zugehen zu können. Auch er lobt seinen Schwiegervater: "Hans hat ein Gefühl für das Feine, das Außergewöhnliche, für Kultur und Kunst. Auch war er immer ein präsenter Gastgeber, hat Show und Programm gemacht." Doch die Zeit ändert sich, mit ihr auch der Gast. Wenn früher wöchentliche Events wie das Bauernhoffest beliebt waren, spiele heute die Privatsphäre eine größere Rolle. "Die Sauna, etwa bei unseren betreuten Kräuteraufgüssen, ist immer noch gesellig, doch ansonsten möchte jeder seine Insel. Das ist echt ein Thema. Und sicherlich der Grund, warum so viele Chalets gebaut werden." Nun ist der Karnerhof ganzjährig geöffnet, mit spannenden Sportangeboten, Seniorchef Hans mischt nach wie vor allabendlich im Restaurant seinen legendären Balsamico ins Salatdressing. Getüftelt wird jetzt nur noch an kleinen Highlights, die die einzigartige Lage zur Geltung bringen. Ursula Karner: "Wir wollen nicht mehr Beton, sondern die Natürlichkeit des Seegrundstücks erhalten. Über die Restaurant-Terrasse über Blumenwiesen zum See laufen, wo gibt's das schon?"

Am Anfang war der Zweifel. Da waren ja noch zwei Brüder, das Dolmetsch-Studium, die Lust auf neue Horizonte. Dann doch die Tourismus-Fachhochschule und so beschloss der Familienrat, dass Ursula Karner den Karnerhof übernehmen sollte. Ein imposantes, etabliertes Haus direkt am Faaker See. Dann die ersten Umbauten. Etwa im Eingangsbereich. Die Juniorchefin: "Wenn man anfängt, Dinge zu verändern und die ersten Resonanzen bekommt, dann macht es von Mal zu Mal mehr Spaß, man merkt, dass man gestalten kann." Auch unter dem anfangs leicht beunruhigten Blick ihres Vater, der meinte, in der Lobby sei "schon alles recht beige und braun". Heute mit blauen und wollweißen Farbtupfern jedoch sehr stimmig. Und für die Juniorchefs - und ihren vierjährigen Artur - einfach perfekt.

Der Karnerhof direkt am Faaker See.

Das 300 Jahre alte Jagdanwesen eines reichen Salzhändlers im Tiroler Lermoos blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Das schließlich heruntergekommene Gasthaus wurde vom Maler und Vergolder Othmar Kössler liebevoll restauriert und als Apartmenthotel von Caroline Kössler geführt. Als Sohn Benedikt 2018 nach seiner Kochlehre bei Johanna Maier heimkommt, steigt er im Betrieb ein. Er hat seine Vorstellungen, seine Eltern haben andere. "Ich hab ihnen mit meinen Ideen eher mehr als weniger Arbeit gemacht." Er lächelt schuldbewusst. Statt weniger Mitarbeiter wollte Benedikt mehr Service, eine kleine Bar mit interessanten Weinen und Snacks. Und bald auch eine Küche, einen Restaurantbereich. Die Antwort der Eltern: Auf gar keinen Fall. "Drei Jahre lang haben wir gestritten", sagt der junge Koch und lacht, "der Papa war ein sturer Kopf, er hat das ja aufgebaut." Benedikt droht zu gehen, der Kompromiss heißt schließlich: Frühstück. Und zwar "alles frisch und hausgemacht, kein Überangebot, aber ausgewählte Produkte". Der Erfolg gibt ihm recht, macht den Eltern Freude. So wie mittlerweile Benedikt Kösslers "Hausdinner", traditionelle österreichische Küche mit modernem Twist, familiär und "fast ein Familienessen". Und der "Supper Club", nach allen Regeln der Kunst. "Da hauen wir auf den Putz", sagt der begeisterte Juniorchef, "und kochen so, wie wir uns das vorstellen. Da kommen auch andere Gastronomen und Leute aus dem Ort." Die Zutaten kommen von Bauern ringsum, er setzt auf Biodiversität und rare Sorten. Denn: "Ab einem bestimmten Bekanntheitsgrad hat man eine Verantwortung für die Allgemeinheit."

Es sei noch nicht offiziell, sagt Anna Sattler. Doch tatsächlich ist sie bereits dabei, das Genießerhotel Sattlerhof in Gamlitz - eine der ersten Adressen der Südsteiermark, wenn es um Küche und Wein geht - von ihrem Vater Hannes Sattler zu übernehmen. Und zwar gemeinsam mit ihrem Bruder, der so wie sie selbst vor Kurzem wieder in den elterlichen Betrieb zurückgekehrt ist. Acht Jahre war die blonde Steirerin im Ausland, in London und im Schweizer Verbier, in Macao und in Kopenhagen. "Ich habe gedacht, ich gehe nie wieder heim." Sie schmunzelt. Eine Rucksackreise hat schließlich den Ausschlag für die Rückkehr gegeben: "Weil ich wollte, nicht weil ich musste." Mit im Gepäck: ihr Lebenspartner Thomas Ferrand, Spitzensommelier aus Frankreich. Drei junge Energiebündel sorgen jetzt für Bewegung. Zur Freude von Seniorchef Hannes Sattler. "Papa ist sehr glücklich und immer da für uns, immerhin ist das ja sein Lebenswerk, er hat das aus dem Nichts aufgebaut."

Die Aufgaben sind klar: Anna leitet Service und Hotel, Thomas Ferrand vergrößert die Weinkarte mit Neuem, Spannendem, Markus Sattler kocht. Anders, rigoros regional, puristisch. Seine "sanfte Küche" trägt die Handschrift seiner Lehr- und Wanderjahre in Stationen wie Kopenhagen, München oder Malmö. Jetzt werden die Landhauszimmer neu gemacht, ein neues Hotel mit Wellnessbereich ist in Planung. Ziel ist es, ein Ganzjahresbetrieb zu werden. Anna Sattler: "Wir haben ein tolles, loyales Team und wollen die Region auch im Winter beleben." Was ihr am besten gefällt? "Wir bauen uns unsere eigenen Stammgäste auf, die mit uns mitwachsen, wie damals die Gäste von Papa und Mama. Das ist ein tolles Gefühl!"