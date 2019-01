Das Juwel der Thraker

Plovdiv. Ein kurzer Blick in die Historie der Stadt erklärt ihre zentrale kulturelle Stellung in Bulgarien sowie ihren Stellenwert für die europäische Geschichte.

Wer sich anschickt, Bulgarien zu bereisen, wird nicht an Plovdiv vorbeikommen. Die zweitgrößte Stadt Bulgariens ist eines der bekanntesten Reiseziele im sonnenverwöhnten Land, mit einer Altstadt, die jährlich über eine halbe Million Besucher anzieht. Sie liegt in der thrakischen Ebene, beidseitig des Flusses Maritsa. Der ist für die Bulgaren, was der Rhein für die Deutschen ist: oft Kriegsschauplatz und sehr identitätsstiftend. Der Blick nach Süden zeigt das nahe Bergmassiv der Rhodopen, wo der Sage nach einst Orpheus das Licht der Welt erblickte und für dessen Erkundung die Stadt ebenfalls einen idealen Ausgangspunkt darstellt.