Die unbekannte ewige Stadt

Matera. Überlebenskünstler waren die bitterarmen Bewohner der Felsenstadt in der süd- italienischen Basilicata, ihre in den Tuffstein gegrabenen Häuser sind heute UNESCO-Welterbe.

Matera war lang niemandem ein Begriff. In Italien hätten vielleicht ein paar über Fünfzigjährige davon gewusst, erzählt Gaetano Ricci aus seiner Jugend. Auch er musste in der Schule "Christus kam nur bis Eboli" von Carlo Levi lesen. In dem Buch ging es nämlich um die unerträglichen Lebensumstände der Menschen, die hier noch in Höhlen hausten. Und Gaetano gibt zu, dass er den Eltern immer noch dankbar ist, ihn damals von hier weggebracht zu haben, hinunter ans Meer nach Taranto. "Manchmal haben wir die Großeltern besucht, ich konnte es kaum glauben, dass die sich gegen die Delogierung wehrten und nicht in die neuen Häuser außerhalb der Altstadt ziehen wollten. War nicht gerade fein bei ihnen zu Hause!"