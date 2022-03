Eine Villa für 007

Tremezzo am Comer See. Das malerische Fleckchen und Bond-Drehort zählt zu den schönsten Dörfern Italiens.

Wenn das die Franziskaner gewusst hätten: Wurde doch ihr ehemaliges Kloster am Comer See zu einem Ort der Sünde! Im James-Bond-Klassiker "Casino Royal" dient die heutige Villa del Balbianello zwar nur als harmloses Sanatorium. Doch 007, der schlimme Finger, macht sich noch vom Rollstuhl aus über Bond-Girl Vesper her - und das, obwohl er sich gerade von der zuvor erlittenen Folter erholt! Typisch Bond halt, kein Schmerz, kein Leid. Ein Held, der eben alles kann und darf …

...