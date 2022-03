Falklandinseln: Einfach nur Natur

Ein Paradies im Atlantik: Erstaunliches am Ende der Welt, von Wetterkapriolen bis zu Pinguinkolonien.

Der erste Schritt aus dem warmen Schiffsbauch verheißt nichts Gutes: Eisiger Schneeregen peitscht ins Gesicht und es scheint, als wäre der Wettergott den Menschen hier am südlichen Ende der Welt, mitten im Südsommer, nicht gut gesonnen. Ja, es ist Hochsommer in Port Stanley, auf 51 Grad 42 Minuten südlicher Breite - das entspricht in etwa dem Breitengrad von Essen oder London -, nur eben auf der Südhalbkugel. Dass sich das Wetter an diesem Sommertag im Minutentakt ändert - und dazwischen auch ...