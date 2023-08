Herbst für Entdecker

Drei Kulturausflüge in und um Wien. Serenadenkonzerte, Abenteuer im Schloss und eine Schnitzeljagd.

Einer der Serenadenorte: Carl Zellers Geburtshaus in St. Peter in der Au.

Sonnig, aber nicht mehr heiß, warm, aber nicht mehr drückend. Der Herbst ist die ideale Zeit für kleine Städtereisen mit Kulturschwerpunkt. Und das Gute liegt - wie so oft - nah.

Wien erinnert sich in diesem Jahr an seine Weltausstellung, die vor 150 Jahren stattfand, ein Großereignis, das Wien 1873 zur Weltmetropole machte. Das ist das eine. Das andere ist Wiens digitaler City Guide "ivie". Die App - kostenlos für iOS und Android - rückt Sehenswürdigkeiten in neues Licht, verrät Geheimtipps und hat viele kuriose Geschichten auf Lager, dazu themenbezogene City Walks und nützliche Infos. Zum heurigen Jubiläum bittet ivie mit der "Weltausstellungs-Challenge" noch bis 31. Dezember zur spielerischen Schnitzeljagd mit Smartphone auf den Spuren des historischen Ereignisses. Die Aufgabe: neun besondere Wiener Orte besuchen, die im Zusammenhang mit der Weltausstellung stehen. Dort wird mit dem Smartphone digital eingecheckt und man muss jeweils drei Quiz-Fragen beantworten. Wer die Mindestpunktezahl erreicht, nimmt an der monatlichen Schneekugel-Verlosung teil, Hauptgewinn ist ein Luxuswochenende in Wien für zwei Personen im legendären Hotel Imperial.

Weitere Info: www.ivie.wien.info



Die "Serenadenkonzerte" sind die älteste durchgehend existierende Konzertreihe Niederösterreichs. Von 1. September bis 29. Oktober führt heuer das Motto "Musik am Ursprung" an zehn mit berühmten Musikerpersönlichkeiten verknüpfte Schauplätze, wie etwa Haydns Geburtshaus in Rohrau, die Carl-Zeller-Gedenkstätte in Schloss St. Peter in der Au, das Schönberg-Haus in Mödling, den Salon Krenek in Krems und erstmals Schloss Gneixendorf bei Krems zum Gedenken an Ludwig van Beethoven. Eine reizvolle Art, das Umland der Bundeshauptstadt zu erkunden und nicht zuletzt auch seine Weine. Die Besetzung des Konzertzyklus ist ebenfalls prominent, mit Sängerpersönlichkeiten wie Ildiko Raimondi, Michael Schade oder Daniela Fally und Virtuosen wie Daniel Auner oder Justus Zeyen.

Weitere Info: www.serenadenkonzerte.at



Beim Herbst auf Schloss Hof wird das barocke Jagdschloss zu einem Erlebnisparcours, ganz besonders für kleine Gäste. Schon am 2. und 3. September sind junge Pferdefans hier genau richtig, zwischen Shows mit vielen Stunts und Konzerten zum Mitsingen und Mittanzen. Weiter geht's mit dem Drachensteigfest am 16. und 17. September, wenn Profis ihre luftigen Kunststücke am Himmel über Schloss Hof zeigen und Kids beim Drachenbauworkshop ihre eigenen Flugobjekte bauen. Sogar ein Drachendoktor ist vor Ort, um flugunfähige Drachen wieder fit zu machen. Und beim Herbstfest am 30. September und 1. Oktober dreht sich alles um Kulinarik und Kunsthandwerk, mit Kürbisschnitzen, Weben und Herbst-Basteln, aber auch Konzerte, Tanzperformances und Modeschau finden am Sonntag statt.

Weitere Info: www.schlosshof.at