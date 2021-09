Herr Liszt und sein Hund

Mittelburgenland. Geburtshaus des Virtuosen, Blaufränkischer und Bernstein Trail: Hier sind Schätze zu heben.

Ein Pianist in Rage: wirft den Kopf zurück, schüttelt seine Mähne, beugt sich nach vorn und greift wie besessen in die Tasten. Bis er vollends in Ekstase geraten ist und so wild auf sein Instrument einschlägt, dass Hämmer und Saiten zerstört sind. Franz Liszt in Aktion, ein Superstar, der die Menschen zum Rasen bringt. Europa wurde in den 1840er-Jahren von einer regelrechten Lisztomanie überrollt. Sie markierte den Höhepunkt einer Karriere, die im Kleinen begonnen hat, oder genauer: in einem Kämmerchen ...