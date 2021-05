Holland in vielen Ansichten

Rad trifft auf Schiff. Die vielen Flüsse und Kanäle bieten sich für eine kombinierte Reise an.

Die Tasche sitzt fest am Sattel, der Helm am Kopf, die bunt gemischte Gruppe ist bereit für die nächste Tagesetappe. "Und was macht ihr heute?", so die Frage an den Kapitän. "Na, wir fahren weiter", lautet die Antwort. Eigentlich klar. Denn während die Passagiere der "Magnifique IV" ab dem Vormittag in die Pedale treten und die holländische Landschaft per Fahrrad entdecken, macht sich das hübsche kleine Schiff auf den Weg zum nächsten Ankerplatz. Dort treffen Crew und Pedalritter schließlich am ...