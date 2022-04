Immer schön auf Schiene

Neue Bahn-Angebote: Runter vom Gas wird zunehmend einfacher.

Im Nightjet in die Berge:

Nachhaltige Mobilität wird auch im Sommertourismus immer wichtiger. Daher wird es auch 2022 wieder das Kombiticket "Im Nightjet in die Berge" geben. Das gemeinsame Ziel der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), der Tirol Werbung und der Plattform "Komoot" ist der Ausbau des Bahnangebots in zahlreiche Tiroler Tourismusregionen samt entspannter An- und Rückreise in den Nachtzügen der ÖBB.

ÖBB Rail Tours konnte das Angebot für dieses Jahr stark ausweiten und hat für den Reisezeitraum 1. Mai ...