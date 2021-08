Rumänien: Kohldampf in den Karpaten

Siebenbürgen. Manche rumänischen Waldeisenbahnen machen immer noch Dampf - und das nicht zu wenig.

Hoch im Norden Rumäniens, hart an der Grenze zur Ukraine, ist die alte Eisenbahnwelt noch in Ordnung. Oder besser: Wieder in Ordnung, denn das Geschäft mit den Dampfzügen brummt und pfeift erfreulich lautstark. Zumindest in Viseu de Sus, dem früheren Oberwischau aus kaiserlicher Vergangenheit: Die Bevölkerung rundum hält sich in höchst überschaubaren Grenzen. Und so gilt der Ort mit seinen rund 15.000 Bewohnern flächenmäßig als zweitgrößte Siedlung Rumäniens. Seit 2007 ist das Wassertal Teil des Naturparks "Maramures Gebirge" und zum ...