Trend: Beauty-Adventkalender

Weihnachten naht. Die Zeit bis zur Bescherung lässt sich gut mit schön gestalteten, edlen Adventkalendern vertreiben.

Advent, Advent. Weihnachten naht und zum Zeitvertreib gibt es Adventkalender. Was im 19. Jahrhundert für ungeduldige Kinder erfunden wurde und nach wie vor in erster Linie für Kinder gedacht ist, erfreut sich bei Erwachsenen seit einiger Zeit immer größerer Beliebtheit. Das Resultat ist auf beiden Seiten gleich - Vorfreude, bekanntlich ja die schönste Freude, auf Weihnachten. Bei Adventkalendern für Erwachsene laufen vor allem Pflege- und Duftmarken zu Höchstform auf und offerieren durchwegs aufwendig gestaltete Coffrets und Boxen mit feinem Inhalt.



Adventkalender - einfach schön

Zu den Marken, für die Adventkalender schon Tradition haben, welche auch entsprechend begehrt sind, zählen Jo Malone London und Acqua di Parma, Sensai und Kiehl's. Der Adventkalender von Jo Malone London gilt als Designklassiker. 2022 präsentiert er sich in gewohnt elegantem, cremefarbenem Design, das einem klassischen Schmuckkästchen ähnelt. Viel zu schade, um es nach Weihnachten zu entsorgen. Das italienische Traditionshaus Acqua di Parma (Gründungsjahr 1916) kleidet seinen Adventkalender (in Form seiner traditionellen Hutbox) heuer in goldene Gelbtöne mit Akzenten von Rot und Grün. Der Druck des Papiers ist von einer florentinischen Handwerkstechnik inspiriert und wird von italienischen Kunsthandwerkern ausgeführt. Auch diese Box bietet sich für eine Wieder- und Weiterverwendung an. Die amerikanische Marke Kiehl's arbeitet für ihre Adventkalender seit etlichen Jahren mit Künstlern zusammen, für 2022 gab es eine Kooperation mit dem Animationsstudio Made by Radio aus London und Kapstadt.

Und die japanische Luxusmarke Sensai bringt uns mit ihrem Holiday Gift Set die japanische Kultur ein wenig näher. Die Box ist mit einer modernen Interpretation von Kiriko-Mustern und Temari-Kugeln verziert. Kiriko ist eine traditionelle japanische Handwerkskunst, bei der Muster (mit Botschaften wie Ewigkeit, Wohlstand und Glück) auf Glaswaren geschliffen werden. Die Temari oder "Handkugeln", die früher am Neujahrstag an Kinder verschenkt wurden, sind heute eine Kunstform, die die Feinheit japanischer Ästhetik symbolisiert. Die komplexen geometrischen Formen stehen für Vollkommenheit, Freundschaft und Treue.



Adventkalender - Tradition mit Mehrwert

Die britische Marke The BodyShop feiert nicht nur Weihnachten, sondern auch ihre Community-Fair-Trade-Partnerschaften, ein Programm, das das Unternehmen 1987 ins Leben gerufen hat, um hochwertige, traditionell hergestellte Inhaltsstoffe und Accessoires von Kleinproduzenten aus der ganzen Welt zu beziehen. Auch Lush aus Großbritannien setzt auf "Gutestun". Das Design des Adventkalenders wurde von Arthouse Unlimited entworfen, einer Charity-Organisation, die künstlerische Talente von Erwachsenen mit neurodiversem und körperlichem Unterstützungsbedarf fördert.