Eine "Kugel" für Las Vegas: Event-Location "Sphere" mit LED-Screen aus Schörfling

In Summe wurden etwa 47.500 individuelle und hochpräzise Bauteile gefertigt, bei denen kein Teil dem anderen gleicht. Um die Elemente präzise zu montieren, wurde eine speziell für dieses Projekt entwickelte Hebevorrichtung gefertigt und durch die amerikanischen Behörden zugelassen.

Ein besonderes Highlight stellen 229 öffenbare Klappen im LED-Screen dar: Durch diese Öffnungen können beispielsweise Künstler mithilfe von Seilen in der "Sphere" schweben.

Das gesamte Gebäude basiert auf dem Gedanken der Flexibilität, so auch die Bühne. Seele überzeugte mit seinem Konzept, das innerhalb eines Jahres von der Idee über Planung, Produktion bis zur Montage eines fahrbaren Mechanismus realisiert wurde. Die Bildschirme in der Bühne (Proscenium Screen) mit der Größe etwa eines Tennisplatzes wurden so konstruiert, dass die bespielbare Fläche innerhalb kurzer Zeit auf- und abgebaut werden kann. "Gemeinsam mit dem Kunden und dessen erfahrenem Operationsteam wurde die Konstruktion im Detail verfeinert", schildert Michael Lind, Projektleiter bei se-austria. Die Komplexität dieser Fläche liegt in der zweifach gebogenen Kontur - sowohl vertikal als auch horizontal.

Das Projekt "Sphere"verlangte auch in der Fertigung höchste Genauigkeit

Um die geringen Toleranzen einhalten zu können, musste die Temperatur in der Fertigung berücksichtigt werden, denn diese unterliegt Schwankungen von bis zu zehn Grad innerhalb eines Tages. Die Temperaturänderung beeinflusst aber die Materialausdehnung.

Die Lösung erfolgte mit KI-Unterstützung: Ein 3D-Koordinatenmessgerät erfasste zum einen die Raumtemperatur und zum anderen die Ergebnisse des Bearbeitungszentrums. Die Daten wurden dann in Relation gesetzt und die Soll-Zuschnittlängen den Ist-Zuschnittlängen der Aluminiumstäbe auf Grundlage der Messdaten angepasst. So konnte jedes Bauteil der gesamten Bildschirmfläche im Sollmaß der finalen Einbaukondition gefertigt werden. Die Bauteile wurden zusammengebaut, vermessen und dann für den Versand wieder zerlegt.

Vom Attersee aus steuern die Seele-Spezialisten außergewöhnliche Projekte weltweit, so auch dieses. "Sphere" wurde von verschiedenen beteiligten Unternehmen der Seele-Gruppe realisiert. Einige der Beschäftigten übersiedelten für die Montagedauer von neun Monaten nach Las Vegas. "Bei diesem Projekt ging ein Lebenstraum von mir in Erfüllung: zum einen einige Zeit im Ausland zu verbringen und zum anderen bei diesem bedeutsamen Projekt involviert zu sein", sagt Branko Tesic, Projektleiter bei se-austria. Gemeinsam mit Christian Sebastian, dem technischen Projektleiter, und dem Seele-Team steuerten sie vor Ort in Las Vegas die Abläufe auf der Baustelle.