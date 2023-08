Einzigartiger Blick zum Dachstein

"

Wohnen und Träumen im umgedrehten Haus am Hang

Als Besucher betritt man das Haus auf dem hangseitig ebenerdigen ersten Stock. Die Anordnung der Wohnräume wurde entsprechend umgedreht: Oben wird gewohnt, unten geschlafen. In der Küche und am Esstisch rückt durch drei großflächige Fenster und eine Loggia ein großartiges Panorama ins Blickfeld: vom Tennen- und Hagengebirge im Westen bis zum Dachstein im Osten. "Dass wir vor acht Jahren diesen Flecken Erde gekauft haben, liegt nicht am Grundstück, sondern an dem, was man rundherum sieht", erzählt Hans Herzgsell. "Manchmal können wir nur sitzen und schauen. Das ist auch nach zwei Jahren noch so." Für Elisabeth Herzgsell ist das neue Zuhause Glücksfall und Privileg zugleich. Einer ihrer Lieblingsplätze am Morgen ist die kleine ostseitige Loggia, mit den Dachsteinwänden und ihren wechselnden Licht- und Farbspielen als Gegenüber.

Faszinierendes Lichtspiel und inspirierende Räume

Von Süden dringt Sonnenlicht nur durch das Natursteingitter in der Betonfassade und die dahinterliegenden Fenster in den großen Wohn- und Küchenbereich. Das sorgt für reizvolle Reflexe und eine fast sakrale Stimmung um den offenen Kamin und die Sitzecke. Ganz ähnliche Effekte erzielt die auf der Nordseite dem Wirtschaftstrakt vorgesetzte Stampfbetonwand mit quadratisch ausgeschnittenen Lichtöffnungen im Untergeschoß. Im dahinterliegenden, ursprünglich als Hühnerstall geplanten Atelierraum mit seinen ganzseitigen Fenstern herrscht dadurch gleichmäßig gedämpftes Licht. Ein Ort des Rückzugs und der gewollten Abgeschiedenheit, für Kunst- und Weingenuss, eine Billardpartie oder ein paar Kilometer am Ergometer. Davor laden eine Steinterrasse und eine darüberliegende Veranda ins Freie.