Grüne Fassade dämmt und schützt

Kühlung. Eine Fassadenbegrünung kann die Klimaanlage ersetzen und ein angenehmes Raumklima schaffen.

In dicht verbauten Gebieten macht sich der Klimawandel mit Hitzetagen von 30 Grad oder mehr immer stärker bemerkbar. Laut Geosphere Austria liegt der bisherige Rekord in Österreich schon bei mehr als 40 Hitzetagen pro Jahr. Städte werden so zu Hitzeinseln, die die Lebensqualität und die Gesundheit ihrer Bewohner beeinträchtigen.

Klimafreundliche Fassadenbegrünung für ein gesundes Stadtklima

Fassadenbegrünung kombiniert mit entsprechender Fassadendämmung schafft durch signifikante Kühleffekte auf das Mikroklima der Städte die notwendige Abhilfe. Es braucht hier Lösungen, die nicht nur den Energieverbrauch und die Energiekosten senken, sondern auch für ein gesundes Raumklima sorgen. Kombinierte Systemlösungen mit Montageelementen für begrünte Fassaden erzeugen natürliche Klimaanlagen als Basis für klima- und somit zukunftsfitte Städte.

Begrünte Fassaden als natürliche Klimaanlagen

Begrünte Fassaden wirken wie natürliche Klimaanlagen. Klimaanlagen schaffen in Tropennächten und an Hitzetagen zwar rasche Abhilfe, benötigen jedoch eine beachtliche Menge an Energie, produzieren zusätzliche Abwärme, die in die ohnehin erhitzte Umgebung geblasen wird, und enthalten klimaschädliche Kältemittel. Klimaanlagen kühlen so zwar den Innenraum, befeuern jedoch Energieverbrauch, Energiekosten und den Klimawandel.