Holzbau: Immer mehr Hotels sind aus Holz

Wohlfühlambiente in Verbindung mit kreativer Architektur. Individuelle Planung und hoher Vorfertigungsgrad ermöglichen kurze Bauzeit bei Holzbauprojekten.

Holzbau liegt im Trend und das betrifft nicht nur den Wohnbau oder manche Bürogebäude, sondern auch die Hotellerie. Immer mehr Hoteliers und Gastronomen setzen auf den Werkstoff Holz für eine Kombination aus Wohlfühlatmosphäre, Natur, modernem Design und charmanter Bodenständigkeit. Innungsmeister Friedrich Egger von der Landesinnung Holzbau ist davon überzeugt, dass "das Bauen mit Holz für Gemütlichkeit und höchste Qualität steht". Der Naturbaustoff Holz ist laut Egger in der Ferienhotellerie schnell auf dem Vormarsch.

Qualitätsholzbau mit Authentizität und modernen Zeitgeist

Holzbaumeister Josef Rainer betont, dass "der moderne, konstruktive Qualitätsholzbau mit folkloristisch-verkitschtem Lederhosen-Baustil absolut nichts zu tun hat. Vielmehr geht es um Authentizität und modernen Zeitgeist." Dank des hohen Vorfertigungsgrads des Holzbaus können auch Touristiker von kürzeren Umsetzungszeiten profitieren und müssen ihren Betrieb nur für wesentlich kürzere Zeit unterbrechen.

Die Zahl der "komplett in Holz gebauten Hotels und Gasthäuser beziehungsweise deren An- und Dachaufbauten steigt rapide", betont Rainer. Jedes Projekt werde individuell nach den Vorstellungen der Auftraggeber geplant und nutze dennoch alle Vorteile der trockenen Holzbauweise, wie den hohen Vorfertigungsgrad, die kurze Bauzeit und die hohen Dämmwerte.

Den Trend zu Holzhotels unterstreicht auch der Salzburger Holzbaupreis 2023

In der Kategorie gewerbliche Bauten konnten die Suitentürme des Familien-Natur-Resorts Moar Gut in Großarl eine Auszeichnung erreichen. Die neuen Suitentürme wirken dabei als zentrale und identitätsstiftende Baukörper. "Durch die Anordnung von zwei solitären Baukörpern und deren Stellung zueinander entsteht ein spannungsvolles Gefüge, das sich selbstbewusst in den umgebenden Naturraum einfügt", heißt es in der Beschreibung des Projekts.

Die Suiten spiegeln demnach ein Bild der zurückhaltenden Eleganz, die durch die reduzierte Ausstattung und Einrichtung nicht nur beruhigend wirkt, sondern auch den Fokus auf die Natur legt. Dies stehe in keinem Widerspruch zur edlen Bauausführung und Einrichtung. "Die polygonale Grundrissgestaltung sowie das Raumkonzept der teilweise ineinanderfließenden Bereiche lassen die Wirkung des Werkstoffs Holz in beeindruckender Weise zur Geltung kommen. Holzbautechnisch bestechen die Suitentürme durch höchste Verarbeitungs- und Ausführungsqualität." Innungsmeister Friedrich Egger ist deshalb überzeugt, dass die heimische Gastronomie und Hotellerie künftig zunehmend auf Holz als Baumaterial setzen werden.