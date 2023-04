Holzterrasse aufbereiten: Der Bretterretter

Unansehnlich gewordene Holzterrassen werden wieder wie neu. Ganz ohne Chemie, nur mit Wasser. Ein Salzburger Holzbautechniker und Zimmerermeister hat dafür ein eigenes System entwickelt.

Aufbereiten statt Erneuern - so lautet das Motto von Martin Niederreiter aus Elixhausen. Denn nicht immer muss ein Terrassendeck gleich komplett erneuert werden. Oft ist es einfach nur der optische Eindruck, der nicht mehr den persönlichen Vorstellungen entspricht.

Reinigung der Holzbretter mit Spezialgerät

Ein Gerät, das wie ein überdimensionierter Staubsauger wirkt, fährt mit surrendem Geräusch über die Holzbretter der Terrasse. Die an der Maschinenunterseite angebrachten zwei gegenläufig rotierenden Nylonbürsten sind im Härtegrad genau auf die zu behandelnde Holzart abgestimmt. "Ich arbeite nur mit Wasser, da kommen keine Chemikalien zum Einsatz. Die sind mit meiner Technik auch nicht nötig", erklärt Martin Niederreiter, Holzbautechniker und Zimmerermeister, während die Maschine weitergleitet.

Was ebenfalls nicht zum Einsatz kommt, ist der üblicherweise dafür verwendete Hochdruckreiniger. Durch dessen konzentrierten Wasserstrahl wird die Oberfläche zwar sauber, aber auch sehr stark beansprucht und aufgeraut. Was zu einer erhöhten Schieferbildung und Wasseraufnahme führt: "Das Holz wird wesentlich schneller morsch!"

Es liegt in der Natur der Sache, dass im Freien Schmutz, Laub und allerhand sonstige Materialien auf den Boden sinken und somit auch auf Terrassen liegen bleiben. Ebenso kann es zu Vermoosungen kommen, hin und wieder sprießen auch kleinere oder größere Pflänzchen zwischen den einzelnen Brettern heraus. Zusätzlich kommt Nässe in Form von Regen und Schnee dazu, die in die Bretter eindringt und im Lauf der Zeit für Vergrauung sorgt. "Das kann ich alles mechanisch entfernen; ebenso die Abspanungen, also die Holzfasern oder -splitter, die sich gelöst haben und beim Barfußgehen gerne in der Haut stecken bleiben, was ziemlich schmerzt."

Seine Technik funktioniert ebenfalls bei geriffelten Holzbrettern. Anders als beim Dampfstrahler wird die Oberfläche so nicht nur sauber, sondern auch geglättet. Lose Holzteile werden mit seiner Methode schonend entfernt. Das Gerät kommt zwar auch gut über Ecken und Ränder, für die Feinarbeit braucht der Holzbautechniker jedoch kleinere Maschinen. Auf diese Weise kommen der ursprüngliche Holzfarbton sowie die Maserung des Holzes wieder zum Vorschein - und schöner zur Geltung. Allerdings setzt auch da innerhalb weniger Monate erneut der Prozess der Vergrauung ein.

Nach der Reinigung der Terrasse kann geölt werden

Ist die gründliche Reinigung erledigt, die Benutzerinnen und Benutzer wollen sich aber nicht mit der wieder ergrauenden Oberfläche abfinden, kommt ein hochwertiges Öl zur Pflege und zum Schutz zum Einsatz. Eine dünne Schicht Öl auf Leinölbasis, versetzt mit Farbpigmenten je nach gewünschtem späteren Erscheinungsbild, trägt Niederreiter schließlich mit einem Roller auf. Speziell für geriffelte Platten eignet sich ein Pinsel besser. "Mit dem Roller würde sich zu viel vom Öl in den Spalten sammeln, das wäre nicht gut. Deshalb verstreiche ich es mit dem Pinsel." Auf diese Weise können Schmutz und der größte Feind des Holzes - Wasser - nicht mehr in die Oberfläche eindringen. Ist das Öl mit Farbstoffen versetzt, dann bietet es zusätzlich einen Sonnenschutz.

Bereits nach einem Tag - je nach Witterung vielleicht auch erst nach zwei Tagen - hat das Holz alles aufgenommen, die Terrasse erscheint wieder wie neu und es kann das Gartenmobiliar oder Blumentöpfe wieder aufgestellt werden. "Während des Ölauftrags soll es nicht regnen oder schneien, erst wenn es wieder trocken ist, sollte das gemacht werden. Die Terrasse ist dann wieder schön und hat nun zusätzlich eine längere Lebensdauer."

Niederreiter hält sich zugute, selbst hoffnungslose Fälle - zumindest was die Optik anbelangt - wieder zu retten. Kleinere Schäden, die im Zuge der Reinigung auftreten, was meistens der Fall ist, repariert der Holzbautechniker sofort. "Außer das Holz ist bereits morsch, da kann ich nichts mehr machen. Aber alles, was im Holz drinnen ist, kann ich mit den Bürsten meines ,Power Scrubber' genannten Geräts herausholen."

Martin Niederreiter hat die Holzfachschule in Hallein absolviert und 2002 den Meisterbrief erworben. Aufgewachsen ist er mit der Arbeit mit Holz in Gnigl, lange Jahre betrieb sein Vater die eigene Zimmerei in der Salzburger Bachstraße. Die Betriebsübernahme ist jedoch gescheitert, deshalb hat der Sohn nach einem neuen Geschäftsfeld gesucht und sich auf den Terrassenbau konzentriert.

Das ließ sich als Einmannbetrieb leicht verwirklichen, weil er kein Holzlager dafür brauchte. Holzlieferanten brachten das Material jeweils direkt zur Baustelle. "Meine Kundschaften hatten mich jedoch meist nach ein paar Jahren wegen Reparaturen kontaktiert oder weil die ursprünglich so schöne Terrasse keine Freude mehr machte. Das hörte ich immer wieder und beschäftigte mich sehr, denn mir hat das auch stets leidgetan."

Auch Stein- oder WPC-Terrassen lassen sich mit dem Power Scrubber reinigen

Also machte er sich auf die Suche nach einer sinnvollen Möglichkeit, alten Terrassen neues Leben einzuhauchen. "Erfahrungsgemäß ist das Holz meist in einem wesentlich besseren Zustand, als die Oberfläche vermuten ließe." Gefunden hat er schließlich den erwähnten "Power Scrubber", mit dem er seit 2018 zur Arbeit ausrückt, seitdem er die Firma BretterRetter gegründet hat. Für die Spezialreinigung von Stein- oder WPC-Terrassen (WPC: Wood-Plastic Composites, englisch für Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe) sind seine Geräte ebenfalls geeignet. Neben den privaten Kundschaften übernimmt er auch gerne größere Aufträge, beispielsweise für Hotels oder Wellnessbereiche. Geeignet ist die Technik für alle Umgebungen, auch in Gebieten mit Gewässerschutz. "Schmutz und Ablagerungen werden ja nur mit Wasser abgetragen. Das kann problemlos ablaufen oder in der Umgebung versickern, weil keine Chemie im Spiel ist." Aufträge kommen hauptsächlich aus der Stadt Salzburg oder dem Flachgau, sie führen ihn ebenso in das gesamte Bundesland sowie nach Bayern.

Zusätzlich übernimmt er die Planung und Montage nach Maß von Edelstahlteilen, beispielsweise für Balkone, Zäune oder Geländer. Die Erfahrung im Holzbau macht es überdies einfach, auch passende Gartenzäune zu planen und zu errichten. Nach Bedarf auch kombiniert mit Sicht- und/oder Windschutz für die Terrasse, ebenfalls nach Maß, sie komplettieren das Angebot. Die "Hauptsaison" seiner Arbeiten beginnt jetzt im Frühling, sobald es nicht mehr schneit.

Den Winter über ist er meist mit Planungsarbeiten beschäftigt. Ob glatte oder geriffelte Dielen, ob sie nur gereinigt oder geölt und gereinigt werden sollen und mit welchen Kosten dafür zu rechnen ist, das lässt sich sehr einfach mit dem Preisrechner auf seiner Homepage vorab feststellen. "Damit es später keine unliebsamen Überraschungen gibt", wie Martin Niederreiter feststellt.