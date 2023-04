ImmoExtra 04/2023: Wendepunkt auf dem Immobilienmarkt

2023 könnte tatsächlich ein Wendepunkt auf dem österreichischen und damit auch auf dem Salzburger Immobilienmarkt werden.

Unsicherheit an den Börsen, Niedrigzinsen und die lockere Kreditvergabe prägten in den vergangenen Jahren den Immobilienmarkt in Salzburg. "Damit ist endgültig Schluss. Zwei Dauerbrenner im Immobiliengeschäft kehren zurück: Lage und Qualität", erklärt Elisabeth Rauscher, Geschäftsführerin von Team Rauscher.

Die Rahmenbedingungen am Immobilienmarkt haben sich seit Mitte des Vorjahres gründlich verändert. Das billige Geld ist nicht mehr da, die Zinsen steigen wohl noch einige Zeit an. Der Markt ändert sich also, ob zum Besseren vor allem für die jungen Leute, das kann noch niemand voraussagen.

