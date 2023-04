Outdoor-Arbeitsbereich: Gerne draußen arbeiten

Mancher Arbeitgeber bietet die Möglichkeit, im Freien zu arbeiten. Büromöbelhersteller Hali reagiert darauf mit einer eigenen Produktlinie.

Der oberösterreichische Büromöbelproduzent Hali erweitert zum Frühlingsbeginn sein im Jahr 2022 gestartetes Outdoor-Produktsortiment: Gemeinsam mit Handelswarenpartnern werden verschiedene hochwertige Outdoor-Möbel wie Tische, Sessel oder Loungemöbel für Unternehmen mit einem Arbeitsbereich im Freien angeboten, die ab sofort aus vollständig recyceltem Material hergestellt werden.

Die vergangenen Jahre haben die Arbeitswelt stark verändert. Flexibilität wird im Arbeitsalltag immer wichtiger. Das Thema New Work und die dazugehörige Work-Life-Balance werden bereits in vielen Unternehmen sehr ernst genommen. Die neue Arbeitskultur orientiert sich viel mehr an den Menschen und das beeinflusst auch die Arbeitsumgebung. Rückzugsräume auch im Freien gewinnen für Unternehmen immer mehr an Bedeutung.

Büroarbeit im Freien erledigen

"Büroarbeit kann auch im Freien stattfinden. Attraktiv gestaltete Rückzugsräume werden dabei zu kleinen Wohlfühloasen", betont Hali-CFO Daniel Erlinger. Dies muss nicht zwingend ein eigens angelegter Firmengarten sein. Es kann auch ein zum Arbeiten animierender Außenbereich der Kantine oder der Cafeteria sein.

Folgende Aspekte sprechen für einen Outdoor-Arbeitsbereich im Unternehmen:

- Steigerung der Kreativität und Produktivität

Abwechslung macht den Arbeitsalltag lebendiger. Ein Outdoor-Arbeitsbereich bietet diese Abwechslung. Speziell in Phasen der Konzentration oder beim Brainstorming kann frische Luft - im wahrsten Sinne des Wortes - für frischen Wind im Kopf sorgen.

- Verbesserung des Arbeitsklimas

Die durch einen Outdoor-Arbeitsplatz neu geschaffene persönliche Flexibilität bringt eine deutliche Steigerung der Zufriedenheit der Beschäftigten, die sich positiv auf das gesamte Betriebsklima auswirkt. Ein Ort, der Kreativität und Produktivität fördert und gleichzeitig für Entspannung sorgt, lässt die Zufriedenheit der beteiligten Personen steigen.

- Positive gesundheitliche Aspekte

Studien zufolge verbessert der regelmäßige Kontakt mit frischer Luft erheblich die Gesundheit, weil in der freien Natur Stress abgebaut wird und der Wohlfühlfaktor steigt. Ein Outdoor-Arbeitsbereich ist damit ein wichtiger Beitrag für die Gesundheit des Personals.

- Umweltfreundlichkeit

Ein Outdoor-Arbeitsbereich kann hervorragend für Meetings oder Besprechungen genutzt werden. In Kombination mit der Steigerung der Kreativität bedeutet das eine echte Win-win-Situation. Die Meetings haben auch einen Vorteil für die Umwelt. Im Freien wird keine Klimaanlage und kein künstliches Licht benötigt, das reduziert den Energieverbrauch.

- Der Wert des Büros

Ein Outdoor-Arbeitsbereich steigert auch den Wert des Büros. Der Standort gewinnt dadurch an Modernität und Attraktivität. Ein modernes Büro ist auch ein Pluspunkt bei Bewerberinnen und Bewerbern, die zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Und es bietet auch beim Kundenbesuch ein gewisses Etwas.