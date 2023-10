Wer Geld hat, kauft Luxus immobilien in der Innenstadt von Wien

Wien ist als Zweitwohnsitz bei Wohlhabenden beliebt. Die Ansprüche sind hoch und reichen von der Raumhöhe bis zu Whirlpools auf der Terrasse.

"Die Nachfrage nach Wohnungseigentum in der Wiener City ist ungebrochen hoch. Sowohl im gehobenen als auch im Luxussegment gibt es eine Vielzahl an Kaufwilligen", berichtet die Maklerin Kristina Giacomelli von Sangreal Properties.

Vierzimmereinheiten sind begehrt in Wien

Derzeit würden in Wien viele großzügige Dreizimmereinheiten in kompakte Vierzimmerwohnungen umgewandelt, die bei den vor allem aus Österreich oder Deutschland kommenden Interessenten sehr begehrt sind, "weil in naher Zukunft ein oder zwei Kinder geplant sind oder auch, um Raum für Homeoffice zur Verfügung zu haben".

Ihr fällt auf, dass beim Thema Wohnküche eigentlich immer Konsens herrscht, im Bad wollen Frauen meist eine Badewanne, Männer hingegen eine Dusche. Neben dem Wirtschaftsraum spielt ebenso die Freifläche eine wichtige Rolle bei der Kaufentscheidung. Balkon oder Terrasse sollten mindestens acht Quadratmeter groß sein, besser größer, damit die Fläche an warmen Tagen als zusätzlicher Wohnraum genutzt werden kann.

Großes Interesse an Zweitwohnsitzen in Wien

Viele internationale Interessenten zeigen großes Interesse an dem Erwerb eines Zweitwohnsitzes in Wien. Dieser kann vielfältig gestaltet sein, angefangen bei charmanten Altbauwohnungen wie in den Telegraph Yards bis hin zu exklusiven Penthouses im Herzen der Innenstadt. "Oftmals sind berufliche oder familiäre Verbindungen ausschlaggebend für die Entscheidung, eine Immobilie in Wien zu erwerben. Diese anspruchsvollen Kunden schätzen die reiche kulturelle Szene, die erstklassige Sicherheit und die hohe Lebensqualität, die die österreichische Hauptstadt zu bieten hat", erzählt die Maklerin.

Nicht nur internationale Käufer, sondern auch österreichische Staatsbürger, die ihren Hauptwohnsitz in einem anderen Bundesland haben, zeigen großes Interesse am Erwerb von Immobilien in Wien, die ihnen dann als Residenz während ihrer Aufenthalte in der Stadt dienen. Giacomelli: "In solchen Fällen bevorzugt man häufig kompaktere Wohnungen in ausgezeichneter Lage, insbesondere in der Nähe der öffentlichen Verkehrsanbindung zur Wiener Innenstadt. Diese Immobilien erweisen sich auch als äußerst rentabel, da sie sich gut vermieten lassen."

Hohe Räume, großes Entree und Küche fürs Personal sind gefragt

Wichtig seien der anspruchsvollen Käuferschicht unter anderem die Raumhöhe - sie sollte über drei Meter betragen - sowie ein repräsentatives, großes Entree. "Hier ist ebenfalls die Wohnküche gewünscht, modern, loftartig, mit Hightechgeräten ausgestattet. Aber zusätzlich sollte es eine Back-Kitchen geben, wo das Personal bei Bedarf das Essen zubereitet oder das schmutzige Geschirr der Gäste bei Empfängen abgestellt werden kann."

Luxusimmobilien in Wien: Privatsphäre und exklusives Ambiente bei Freiflächen

Bei den Freiflächen stehen Privatsphäre und ein exklusives Ambiente im Fokus. "Das reicht von Pool oder Whirlpool über Outdoorsauna und Outdoorküche bis zum Lift, der direkt auf die Dachterrasse führt." Zu den Must-haves gehören Badezimmer mit großzügigen Duschen zu jedem Schlafzimmer sowie mindestens zwei Pkw-Stellplätze zu jeder Wohnung. Bei der Energieversorgung gehe der Trend weg vom Gas und hin zur Fernwärme. Smarter Komfort gehört hier ebenso zum Standard wie eine durchdachte Tageslichtführung sowie Frischluftzufuhr für den gesamten Wohnbereich.

Auch das Gesamtbild des Gebäudes ist dieser Käuferschicht ein besonders wichtiges Anliegen: "Gepflegte Fassaden, grüne Innenhöfe und ein authentisches historisches Ambiente sind immer Pluspunkte", betont Giacomelli.