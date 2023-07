Wohnungsmangel ist schon programmiert

Rückgang bei Baubewilligungen

Die Bewilligungen für neue Wohnbauprojekte verzeichneten im vergangenen Jahr einen enormen Rückgang, Tendenz fortlaufend. "Derzeit merkt man die Reduzierung noch nicht sonderlich. In diesem Jahr werden noch viele Projekte fertiggestellt, die bereits vor einigen Jahren begonnen wurden. In den nächsten ein bis zwei Jahren wird es jedoch zu einem drastischen Engpass kommen", ist sich Zederbauer sicher. Vor allem in Ballungszentren wie Wien herrsche permanenter Zuzug, jährlich würden neue Wohnmöglichkeiten benötigt. Im Jahr 2021 zogen allein aus dem Ausland rund 50.000 Menschen in die Hauptstadt. In Anbetracht von Vorlaufzeiten und der Anzahl an Baubewilligungen werde deutlich, dass im urbanen Raum bald ein akuter Wohnungsmangel herrschen könnte. Die Fertigstellung von Wohnungen in der Donaumetropole werde sich nach Expertenschätzungen von 2023 bis 2025 auf lediglich 7000 bis 8000 Einheiten belaufen - "eine immense Differenz zur Zuwanderungsquote".

Anhaltende Nachfrage und schwindendes Angebot

Was mit den Immobilienpreise passiert, wenn das Wohnungsangebot abnimmt, die Nachfrage aber kontinuierlich steigt? Zederbauer: "Mittelfristig wird es höchstwahrscheinlich zum Preisanstieg kommen, ganz klassisch nach dem Angebot-Nachfrage-Prinzip." Immobilienentwicklern und Bauträgern hingegen stünden nach wie vor härtere Zeiten bevor. Viele Projekte, die bereits fertig und verkauft hätten werden sollen, seien verspätet, was nicht nur Ressourcen mindere, sondern auch ein finanzielles Problem sei. "Bauprojekte sind meist zum größten Teil fremdfinanziert. Eine Verzögerung ist dann gleichbedeutend mit einem höheren Zinsaufwand, woraus eine schlechtere Rentabilität der Immobilie selbst resultiert", rechnet Zederbauer vor, der derzeit eine verstärkte Nachfrage nach Crowdfinanzierungen beobachtet. Auch wenn diese Seitwärtsbewegung des Marktes auf viele Anleger verunsichernd wirke, beruhigt Zederbauer aber: "Natürlich ist die aktuelle Lage nicht ideal, aber Wohnraum wird stetig benötigt. Eine Erholung beziehungsweise Wertsteigerung in den nächsten Jahren sehe ich als sehr realistisch an."