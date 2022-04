Nachtkritik "Lohengrin": Am Tatort Brabant wechselt die Perspektive

Mit Richard Wagners "Lohengrin" boten die Osterfestspiele Salzburg nach zwei Jahren Pause wieder szenische Oper. Im Zentrum: ein bislang unbeachteter Mordfall. Die Stars des Abends? Der Chor. Das Orchester. Und ein Dirigent, der jede Stimme auf Rosen bettet.

Eine Frau wird des Mordes an ihrem Bruder beschuldigt und wünscht sich einen Retter und Beschützer herbei, der ihren Ankläger zur Strecke bringt. So kennt man Richard Wagners "Lohengrin" seit seiner Uraufführung 1850. Doch was, wenn Elsa von Brabant ihren Bruder Gottfried wirklich umgebracht hat? Was bewirkt ein solcher Perspektivwechsel in dieser "romantischen Oper"? Diese Frage verhandeln Jossi Wieler, Anna Viebrock und Sergio Morabito in ihrer Neuinszenierung bei den Osterfestspielen Salzburg.

Der Abend beginnt mit einem Blick auf ...