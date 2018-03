25 Tote bei Lkw-Unfall mit Hochzeitsgesellschaft in Indien

Ein Lastwagen mit einer Hochzeitsgesellschaft ist in Indien am Dienstag von einer Brücke gestürzt - mindestens 25 Insassen kamen ums Leben. Die meisten der Opfer seien Frauen und Kinder, teilte die Polizei mit. Ersten Ermittlungen zufolge verlor der Fahrer im westlichen Bundesstaat Gujarat die Kontrolle über den Lkw, weshalb dieser acht Meter tief in ein ausgetrocknetes Flussbett stürzte.

"Etwa 60 Menschen waren in dem Lastwagen unterwegs und die meisten Opfer sind Frauen und Kinder", sagte ein Polizist. Die Zahl der Opfer könnte nach Angaben der Behörden noch steigen, da viele Passagiere in dem umgekippten Fahrzeug eingeschlossen waren. In Indien sterben jedes Jahr mehr als 150.000 Menschen bei Verkehrsunfällen. Die Ursachen sind neben den schlecht ausgebauten Straßen heruntergekommene Fahrzeuge und rücksichtsloses Fahren. (Apa/Ag.)