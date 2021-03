Acht Tote durch Schüsse in drei US-Massagestudios

Acht Menschen sind bei drei verschiedenen Vorfällen in Wellnesseinrichtungen in und in der Nähe der Stadt Atlanta im US-Bundesstaat Georgia erschossen worden. In Cherokee County, rund 60 Kilometer nördlich von Atlanta, fand die Polizei am Dienstagnachmittag (Ortszeit) zwei durch Schüsse getötete und drei verletzte Menschen in einem asiatischen Massage-Salon, wie die Sender CNN und NBC News unter Berufung auf die Polizei berichteten. Zwei Verletzte starben im Krankenhaus.

SN/APA (AFP)/- Die Polizei sichert einen der drei Tatorte