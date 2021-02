Astrazeneca-Impfung als Ladenhüter in der EU

Der Corona-Impfstoff von Astrazeneca entwickelt sich zum Ladenhüter in den Staaten der Europäischen Union. Wie die "Financial Times" berichtet, sind in Deutschland, Frankreich und Spanien erst Bruchteile der gelieferten Impfstoffdosen verabreicht worden. Als Grund werden Akzeptanzprobleme angeführt. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder schlug indes eine Freigabe des Impfstoffs für alle vor. "Bevor er liegen bleibt, impfen wer will", sagte er der "Bild am Sonntag".

SN/APA (AFP)/FRED SCHEIBER Viele Astrazeneca-Dosen sind in den EU-Staaten noch zu haben