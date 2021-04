Aufregung um Demo gegen Impfpflicht in Bergamo

Eine Kundgebung von Impfgegnern in der lombardischen Stadt Bergamo, die in der ersten Phase der Corona-Pandemie die meisten Todesopfer gemeldet hat, sorgt für Aufregung. Hunderte Personen beteiligten sich am Sonntagnachmittag an der Demonstration gegen die von der Regierung eingeführte Impfpflicht für das Gesundheitspersonal.

SN/APA/AFP/MIGUEL MEDINA Gesundheitspersonal wehrt sich gegen "Impfzwang"