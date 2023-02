Ausgangssperre wegen Waldbränden in Chile verhängt

In Teilen des von verheerenden Waldbränden betroffenen Süden Chiles ist eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft getreten. Sie gilt in mehr als 20 Gemeinden der drei betroffenen Regionen Bío Bío, Ñuble und Araukanien von Mitternacht bis 5.00 Uhr, wie der Sender "Bio Bio Chile" am Donnerstag (Ortszeit) berichtete. Demnach begannen Armee und Polizei vom Abend an mit den Vorbereitungen, um die Maßnahme durchzusetzen, die Präsident Gabriel Boric angekündigt hatte.

SN/APA/AFP/JAVIER TORRES Die Waldbrände bedrohen mehrere Städte und Dörfer