Banküberfall nahe der Pariser Champs-Elysees

Spektakulärer Banküberfall ganz in der Nähe der Pariser Prachtmeile Champs-Elysees: Eine Gruppe von drei Männern stürmte am Dienstagmorgen die Filiale des Luxus-Geldinstituts Milleis, nahm Angestellte und Kunden stundenlang als Geiseln und machte sich dann mit einer Beute in bisher unbekannter Höhe aus dem Staub, wie es aus Polizeikreisen in Paris hieß.

SN/APA (AFP)/ERIC FEFERBERG Die Filiale einer Luxus-Bank wurde überfallen