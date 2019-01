Bluttat in Ungarn: 22-Jährige außer Lebensgefahr, 3-Jährige nicht

Nach der Bluttat eines 57-jährigen Wieners in Ungarn waren am Montag zwei Opfer am Weg der Besserung. Die angeschossene 22-jährige Ex-Lebensgefährtin des Mannes befand sich nach Angaben des Spitals in Szombathely außer Lebensgefahr. Die Mutter der jungen Frau verließ das Krankenhaus. Die dreijährige Schwester der 22-Jährigen schwebt nach Angaben des Krankenhauses in Györ weiter in Lebensgefahr.

SN/APA (AFP)/STR Hof des Hauses in Kaptalanfa