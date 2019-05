Botsuana hebt Verbot der Elefantenjagd auf

Botsuana will Elefanten wieder zum Abschuss freigeben. Ein Jagdverbot wird nach nur fünf Jahren wieder aufgehoben. Die Elefantenpopulation sei ausreichend groß und beeinträchtige die Landwirtschaft, erklärte das Umweltministerium in Gaborone am Mittwoch. Die Entscheidung dürfte bei Artenschützern für Kritik sorgen.

SN/APA (Archiv/AFP)/CHRIS JEK Botsuana mit größter Elefantenpopulation in Afrika