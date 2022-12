Busunfall in Spanien fordert vier Menschenleben

Bei einem Busunglück im Nordwesten Spaniens sind jüngsten Angaben zufolge mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Der Bus sei an Heiligen Abend von einer Brücke in einen Fluss in der Gemeinde Cerdedo-Cotobade nahe der Stadt Vigo gestürzt, teilten die spanischen Behörden am Sonntag mit. Bis zum Mittag wurden demnach insgesamt vier Leichen gefunden.

Zwei Menschen, darunter der Busfahrer, konnten gerettet und ins Krankenhaus gebracht werden. "Es könnten sich noch mehr Menschen im Bus befinden", teilten die Rettungsdienste mit. Bis zu zwei Menschen gelten noch als vermisst. Laut der Tageszeitung "La Voz de Galicia" waren die Passagiere des Busses auf dem Rückweg nach einem Besuch von Angehörigen in der Haftanstalt Monterroso.