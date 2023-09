Charles und Camilla in Frankreich eingetroffen

Der britische König Charles III. und seine Frau Camilla sind am Mittwoch zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Frankreich eingetroffen. Das Königspaar wurde auf dem Pariser Flughafen Orly von Premierministerin Elisabeth Borne empfangen. Der Besuch des Königs, der in erster Linie protokollarischen Charakter hat, soll die Beziehungen beider Länder vertiefen, die sich allmählich vom Brexit und den Spannungen mit den Ex-Premierministern Boris Johnson und Liz Truss erholen.

BILD: SN/APA/AFP/MIGUEL MEDINA Empfang am Pariser Flughafen Orly