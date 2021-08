COP-Präsident nach IPCC-Bericht für Abkehr vom Kohlestrom

Als Gastgeber der UN-Weltklimakonferenz COP26 hat die britische Regierung dazu aufgerufen, die Nutzung fossiler Energieträger so schnell wie möglich zu reduzieren. Die anstehende COP müsse die Konferenz werden, bei der man Kohlestrom in die Geschichtsbücher verweise, sagte der designierte Präsident der Konferenz, Alok Sharma, am Montag nach der Vorstellung des IPCC-Berichts. Ein schwieriges Unterfangen, nachdem einige Staaten weiterhin auf Kohlekraft setzen.

SN/APA/AFP/INA FASSBENDER Neue Kraftwerke jedoch weiterhin in Planung