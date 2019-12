Deutsche Polizei fand vermissten Burschen - Pädophilie-Verdächtiger sitzt in Haft

Nach mehr als zweijähriger vergeblicher Suche hat die Polizei in Recklinghausen im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen einen seit 2017 vermissten Jugendlichen entdeckt : versteckt im Kasten in der Wohnung eines Mannes unter Pädophilieverdacht. Beamte hätten die Wohnung des 44-Jährigen am Freitag "wegen des Verdachts der Verbreitung kinderpornografischer Schriften" durchsucht, so die Polizei.

SN/robert ratzer Symbolbild.