Die Kinder von Bangladesch: Fotoreportage von Joachim Bergauer

Der Salzburger Fotograf Joachim Bergauer ... erkundete die Slums von Dhaka, der Hauptstadt Bangladeschs. Mit den Austrian Doctors war er zwei Wochen im Februar in Sphären unterwegs, die für Europäerinnen und Europäer schon für wenige Stunden schwer erträglich sind. Trotzdem strahlen gerade die Bilder der Kinder Würde und teils sogar Fröhlichkeit aus.

Was von den Wracks übrig bleibt, wird von Straßenhändlern verkauft.

Fröhlichkeit auch in schwierigen Verhältnissen.

Fahrende Händler am Wasser.

Häuser im Korail Slum. Wellblech, übereinandergestapelt. Es ist in den instabilen Häusern heißer und enger, als „Westler“ sich das vorstellen können. Da sie am Wasser liegen, machen Horden von Mücken das Schlafen unerträglich.

Grünflächen sind in den Slums und in den Vierteln nicht vorhanden. Daher ist die Straße der Spielplatz.

Kinderarbeit und Kinderhochzeiten sind in Dhaka die Regel. Ein Bub, der einen entleerten See nach Fischen absucht.

Buben wie auch Parvez schneiden sich unter dem Einfluss von Drogen in die Haut. Manche machen einfach mit.

Der Bursche heißt Parvez – hier beim Inhalieren des Klebstoffs am Vormittag.

Im Park von Dhaka treffen sich die Straßenkinder und versuchen sich zu organisieren – um an Klebstoff oder an Nahrung zu kommen.

Desna, die Neunjährige, ist zugedröhnt. Wirr blicken ihre Augen über einem Sackerl hervor, das mit chemischem Klebstoff gefüllt ist. Ein kräftiger Zug durch den Mund, und die Kleine beamt sich weg aus dieser unentrinnbaren Spirale aus Hunger, Gewalt, Prostitution.

Nach ihrem Drogenrausch aber ist die Realität dann noch unbarmherziger, geradezu die Hölle auf Erden. Unfreiwillig in giftige Dämpfe hineinkatapultiert wird wiederum der siebenjährige Shamin, Arbeiter in einer Schwermetallfabrik. Mehr und mehr frisst sich das Blei in die Poren ...