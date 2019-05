Drei Tote nach Messerattacke auf japanische Schülerinnen

Bei einer Messerattacke auf Volksschulmädchen in Japan sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Wie japanische Medien am Dienstag berichteten, starb neben einem Schulmädchen und dem Täter selbst auch ein erwachsenes Opfer an den Stichverletzungen. Der mutmaßliche Täter hatte sich den Berichten zufolge selbst in den Hals gestochen und starb später im Krankenhaus.

SN/APA (AFP)/JIJI PRESS Am Tatort versammelten sich die Einsatzkräfte